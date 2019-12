-BLİND GUARDİAN 4 MAYISTA İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Metal müziğini dünyadaki en önemli gruplarından Blind Guardian, 4 Mayıs tarihinde Refresh The Venue'de hayranlarının karşısına çıkacak. Aradan geçen 4 yıl sonra çıkardıkları ''At The Edge of Time'' albümlerinin tanıtım konseri için İstanbul'a gelecek olan grup, yeni albümlerindeki parçaların yanı sıra en sevilen eserlerini de seslendirecek. Hansi Kürsch, Andre Olbrich, Marcus Siepen ve Frederik Ehmke'den oluşan grup, verecekleri 2,5 saatlik performansla hayranlarını uzun süre akıllardan çıkmayacak bir gece yaşatacak. Beyoğlu Hayal Kahvesi, 29 Nisan'da Türkiye'nin başarılı rock müzisyenlerinden Aslı Gökyokuş'a ev sahipliği yapacak. Kemanda Hakan Şensoy, viyolada Burcu Tunca, çelloda Ozan Tunca ve piyanoda Serla Balkarlı Can'ın yer aldığı ''Bella Musica'' aynı gün Borusan Müzik Evi'nde konser verecek. Türkiye'nin dünyaca ünlü piyano virtüozü Fazıl Say, ünlü sanatçı Liszt'in doğumunun 200. yılı anısına 3 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir resital verecek. Arap asıllı Türk vokalist Jehan Barbur, 4 Mayıs tarihinde Ghetto'da sahneye çıkacak. İlk albümü ''Uyan'' ile kısa sürede müzik piyasasına kendisini kabul ettiren genç sanatçı, yeni albümü ''Hayat''tan parçaları seyirciyle buluşturacağı konserde, başarılı performansını müzikseverlerle paylaşacak. Jazz, soul, blues ve funk yorumlarıyla tanınan başarılı müzisyen Dilek Sert Erdoğan aynı gün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sahne alacak. Caz müziğin dünyaca bilinen ismi Dianne Reeves, 5 Mayıs'ta İş Sanat Kültür Merkezi'nde unutulmayacak bir konser verecek. ''Strings Attached'' projesi kapsamında iki ünlü caz gitaristi ile sahneye çıkacak olan Grammy Ödüllü Reeves, benzersiz performansını İstanbullu müzikseverlere sunacak. Dünyanın 25 ülkesinden bir araya gelerek sergiledikleri konserlerle dinleyicileri büyüleyen The Gypsy Queens ve Kings, aynı gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek. Çingene müziğinin yaşayan efsanesi Esma Redzepova, Bulgar Jony Iliev, Rumen şarkıcı Florentina Sandu ve ''Rumba Gitano'' ekibi Kaloome'den oluşan The Gypsy Queens ve Kings, gruba yeni eklenen pirinç üflemelilerden oluşan Mahala Rai Banda grubu ile dinleyicilerine eğlenceli bir akşam yaşatacak. -SAHNE SANATLARI- ''Annem Yokken Çok Güleriz'' isimli, Enda Walsh'ın kaleme aldığı kara komedi, Mehmet Birkiye'nin yönetiminde yarın Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Aynı gün, Türkiye'nin önemli yazarlarından Murathan Mungan'ın ünlü eseri ''Binali İle Temir'', Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Sahnelenmeye başladığı günden itibaren adından söz ettiren, Levent Kazak'ın yazıp Laçin Ceylan'ın sahneye koyduğu ''Cam'' isimli oyun da aynı gün, Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi'nde perdelerini açacak. Dünya edebiyatının efsane yazarlarından Franz Kafka'nın eseri ''Dava'' Turgay Kantürk'ün yönetiminde yine aynı gün Müşfik Kenter Sahnesi'nde tiyatro izleyicisiyle buluşacak. ''Generaller, Savaş ve Barbekü'' isimli oyun, 30 Nisan tarihinde Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'de izleyici karşısına çıkacak. Ebru Celkan'ın yazıp Aslıhan Erguvan'ın sahnelediği, ''Tilt'' 3 Mayıs'ta Kumbaracı50 sahnesinde izlenebilecek. İstanbul'un en renkli festivalleri arasında gösterilen Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'nin 14'üncüsü, 4 Mayıs'ta meraklılarıyla buluşacak. Yunanistanlı tiyatro grubu Antamapantahoy'un ''Müziğin İpleri'' adlı gösterisi ile başlayacak ve 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek festivalin gösterileri, Fransız Kültür Merkezi, Kukla İstanbul, Kenter Tiyatrosu, Sefaköy ve Halkalı Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Devlet Tiyatroları Küçük Sahne, Pera Müzesi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ümraniye Meydan Alışveriş Merkezinde izlenebilecek. Kadıköy Süreyya Operası, Murat Göksu'nun sahneye koyduğu, Murat Kodallı'nın orkestra şefliğini yaptığı ''Mançalı Şövalye'' isimli müzikale 5 Mayıs'ta ev sahipliği yapacak. -GÖRSEL SANATLAR- Sanatçı Nermin Er'in üçüncü kişisel sergisi ''Kapalı Kutu'' yarın Galeri Nev'de açılacak. Sergi, 25 Mayıs'a kadar açık olacak. Ressam Azade Köker'in kişisel sergisi ''Üçüncü Doğa'' 1 Mayıs tarihinden Galeri Zilberman'da sanatseverlerle paylaşılmaya başlanacak. Almelek Sanat Galerisi, 3 Mayıs tarihinden itibaren, ''Bahar Karma Sergisi''ne ev sahipliği yapacak. Habip Aydoğdu, Robert Di Credico, Cahit Güraydın, Frank Meisler, Ferit Özşen, Cafer Bater, Sibel Kurt Derya Altınel, Füsun Sağlam, Şadan Bezeyiş, Seyyit Bozdoğan ve Cavit Atmaca gibi sanatçıların eserlerinin yer alacağı sergiyi görmeye gelenler, hem klasik hem de modern eserleri görme fırsatı bulacak. Sergi 15 Haziran'a kadar görülebilecek. Atalay Mansuroğlu'nun Türkiye'de gerçekleştireceği ilk resim sergisi, 5 Mayıs tarihinde Meke Sanat'ta açılacak.