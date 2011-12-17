-Blatter'dan itiraf TOKYO (A.A) - 17.12.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, 2011 yılında hatalar yaptıklarını itiraf ederek, ancak kimsenin pişmanlıkla yaşayamayacağını söyledi. 75 yaşındaki Blatter, yaptıkları en büyük hatanın 2018 ve 2022'de düzenlenecek dünya kupalarının ev sahiplerini aynı anda belirlemek olduğunu belirtti. Sepp Blatter, 1 Aralık 2010'daki FIFA toplantısında, Dünya Kupası'nın 2018'de Rusya, 2022'de de Katar'da düzenlenmesine karar verilmesi için, ''FIFA'nın aldığı en iyi ve en akıllıca karar değildi'' ifadesini kullandı. Pişmanlıkla yaşanamayacağını savunan Blatter, iyimser olmak gerektiğini ve geçmişe dönülemeyeceğini de dile getirdi.