Blatter koltuğu bırakmıyor



FIFA Başkanı 78 yaşındaki İsviçreli Sepp Blatter, Sao Paulo'daki kongrede, “Size şunu söyleyeyim, görevim daha bitmedi” şeklinde konuştu. “Sizleri daha ileriye taşımaya hazırım” diyen Blatter, “Yeni bir FIFA inşa edeceğiz” ifadesini kullandı.

FIFA Başkanı Blatter'in yeniden aday olacağının sinyallerini vermesi UEFA içinde tepkiye yol açmıştı. Avrupalı yöneticiler, FIFA'nın kötü imajından Blatter'i sorumlu tutuyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, Brezilya'daki Dünya Şampiyonası öncesi Sao Paulo'da düzenlenen FIFA kongresinde kendi başarısını kutlamak istiyordu. Tıpkı geçmişte de sık sık yaptığı gibi. Ancak geçen aylarda yolsuzluk iddiaları nedeniyle FIFA'ya karşı oluşan olumsuz atmosfer, bunu mümkün kılmadı. FIFA 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'nın Katar'da yapılacak olmasıyla ilgili ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının yankıları sürüyor.

78 yaşındaki İsviçreli Sepp Blatter, Sao Paulo'daki kongrede, Asya Futbol Konfederasyonu ile yaptığı görüşmede, eleştirileri yapanların hedefinin sadece şampiyonayı değil aynı zamanda çok güçlü olduğu için FIFA'yı çökertmek olduğu uyarısında bulunmuştu. Blatter FIFA üyelerine, birlik olma ve birliği devam ettirme çağrısı yapmıştı.

Beckenbauer'inde adı geçiyor

İngiliz Sunday Times gazetesinin Katar'ın seçilmesiyle ilgili yolsuzluk iddiaları haberinde 'İmparator' lakaplı eski Alman futbolcu ve Bayern Münih Futbol Kulübü eski Başkanı Franz Beckenbauer'in de adı geçiyor. Haberde, Beckenbauer'in, 2022 için Katar'ın seçilmesinden beş ay sonra ülkenin önemli doğalgaz ve petrol şirketleri tarafından Doha'ya davet edildiğine yer verildi. İş adamları arasında yolsuzluk iddialarının odağındaki Muhammed Bin Hammam'ın da yer aldığına dikkat çekildi. Zira Bin Hammam o dönem FIFA Başkan yardımcısı ve Beckenbauer de FIFA Yürütme Kurulu üyesiydi. Beckenbauer, danışman olarak Doha'ya gittiğini ve Bin Hammam ile görüştüğünü kabul etmişti.

68 yaşındaki Franz Beckenbauer, rüşvet iddialarını geri çeviriyor. Bugüne kadar kimsenin kendisini etkisi altına alamadığına dikkat çeken Beckenbauer, yolsuzluklarla ilgisi olmadığını belirtti. 2010 yılında aday ülkeler içinde oyunu Katar'dan yana kullanmadığına dikkat çeken Beckenbauer, Dünya Futbol Şampiyonası'nın hakkını verebilecek ülkenin seçilmesinden yana olduğunu ifade etti ve Katar'ın seçilmesine kendisinin de şaşırdığını belirtti.

Beckenbauer'in FIFA yürütme Kurulu'ndan ayrılmasından sonra yerine geçen Alman Futbol Federasyonu eski Başkanı Theo Zwanziger, Beckenbauer hakkında soruşturma açılabileceğini söylemişti. Zwanziger, FIFA Etik Komisyonu'nun kuralları dikkatlice okunduğu takdirde, soruşturmaya neden olabilecek birçok unsur bulunabileceğini belirtti.

Zwanziger, Beckenbauer'in rüşvet iddiasını araştırmak için 2012 yılında kurulan Etik Komisyonu'nun Amerikalı başkanı savcı Michael Garcia'nın bazı sorularını yanıtlamadığına dair medyada çıkan haberleri ise yorumlamadı.

Garcia'nın hazırladığı raporu 6 hafta sonra yani 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'ndan sonra açıklaması bekleniyor.