-BLATTER 4 YIL DAHA FIFA BAŞKANI ZÜRİH (A.A) - 01.06.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Joseph Sepp Blatter, 4. kez başkanlığa seçildi. Blatter, tek aday olarak girdiği FIFA başkanlık seçiminin de yapıldığı 61. FIFA Kongresi'nde, 203 delegeden 186'sının oyunu alarak yeniden başkan oldu. 1998 yılından bu yana FIFA başkanlığını yürüten 75 yaşındaki İsviçreli futbol adamı, 4. dönemde de birliğin başkanı oldu. Blatter, başkanlık seçiminin ardından delegelere hitap etti. Kongreye katılanlara tüm kalbiyle şükranlarını sunan Blatter, ''Tanrı ömür, enerji ve güç verirse 4 yıl daha yolumuza sizlerle devam edeceğiz'' dedi. FIFA'daki birlik ve beraberliğin, futbolu daha iyi noktalara getireceğini ifade eden Blatter, yeniden başkan olmaktan duyduğu onuru dile getirdi.