T24 LogoT24 Logo
Spor

BLATTER 4 YIL DAHA FIFA BAŞKANI ZÜRİH (A.A)

01 Haziran 2011 23:45

-BLATTER 4 YIL DAHA FIFA BAŞKANI ZÜRİH (A.A) - 01.06.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Joseph Sepp Blatter, 4. kez başkanlığa seçildi. Blatter, tek aday olarak girdiği FIFA başkanlık seçiminin de yapıldığı 61. FIFA Kongresi'nde, 203 delegeden 186'sının oyunu alarak yeniden başkan oldu. 1998 yılından bu yana FIFA başkanlığını yürüten 75 yaşındaki İsviçreli futbol adamı, 4. dönemde de birliğin başkanı oldu. Blatter, başkanlık seçiminin ardından delegelere hitap etti. Kongreye katılanlara tüm kalbiyle şükranlarını sunan Blatter, ''Tanrı ömür, enerji ve güç verirse 4 yıl daha yolumuza sizlerle devam edeceğiz'' dedi. FIFA'daki birlik ve beraberliğin, futbolu daha iyi noktalara getireceğini ifade eden Blatter, yeniden başkan olmaktan duyduğu onuru dile getirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24