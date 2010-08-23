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Dünya

BLAIR'DEN BUSH'A "AŞK MEKTUBU"   ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2010 16:45

-BLAIR'DEN BUSH'A "AŞK MEKTUBU"   ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'ın anılarını yazdığı kitabının, eski ABD başkanı "George Bush'a yazılmış bir aşk mektubu" gibi olduğu belirtiliyor. Daily Mail'in haberine göre, otobiyografik kitabın taslaklarını gören bazı kişiler, kitapta Blair'ın Bush'a, El Kaide konusundaki tutumuyla dünyadaki "cesarete ve kararlılığa sahip" tek lider olarak övgüler yağdırdığını söylediler. Kitabı gören bir kaynak, "Bu aslında uzun bir aşk mektubu. Tony, Bush'un cesareti, gücü ve sağlam inancına hayran olduğunu söylüyor ve kendisini çok zeki ve vizyon sahibi bir dost olarak görüyor" dedi. Blair, 2003'de Irak'ın işgalinde Bush'a büyük destek vermiş ve bu tutumu yüzünden bazı çevrelerce büyük eleştiri almıştı. Meşru olmayan bir savaşı başlatanlardan biri olarak görüldüğü için birçok kişinin kitabı satın almak istemeyeceğinden korkuluyor. Şansını ABD pazarında arayan Blair'ın, ülkesinde sadece bir imza töreni düzenleyeceği ve bu konuda sadece bir röportaj vereceği kaydediliyor. Blair, kitabın tanıtımı için geleceği ABD'de, Philadelphia kentinde düzenlenecek törende, Nobel Barış Ödülünün Amerikan muadili olan Özgürlük Madalyası alacak.

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