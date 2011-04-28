-BLAİR VE BROWN KRALİYET DÜĞÜNÜNDE YOK LONDRA (A.A) - 28.04.2011 - İngiltere'de yarın yapılacak kraliyet düğünü için Suriye'nin Londra Büyükelçisi Sami Hiyami'ye yapılan davet geri çekildi. Blair ve Brown da düğünde yok Prens William ile Kate Middleton'ın yarın Londra'da Westminster Kilisesinde yapılacak düğününe 1,900 kişi davet edildi. İngiltere ile diplomatik ilişkileri olan tüm ülkelerin İngiltere'ye akredite Büyükelçilerinin de hazır bulunacağı düğüne, Suriye'nin Londra Büyükelçisi Hiyami'nin de katılması bekleniyordu ancak davet Suriye'de devam eden şiddet olayları nedeniyle tartışmalara neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de sivil ölümler dikkate alındığında Suriye Büyükelçisi Hiyami'nin düğüne katılımının "uygun olmayacağını" açıklayarak, daveti geri çekti. Hiyami, önceki gün de Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve İngiltere'nin Suriye'deki olaylara ilişkin endişesi aktarılmıştı. İngiliz basını Dışişleri Bakanlığının daveti geri çekme kararını, Buckingham Sarayının da onayladığını bildiriyor. Times gazetesinin Suriye Büyükelçisinin düğüne katılımına ilişkin yer verdiği bugünkü haberinde, "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ülkede cuma namazı sonrası gerçekleşecek gösterilere sert müdahale edeceği korkuları sürerken, ülkenin Londra'daki Büyükelçisi Sami Hiyami Westminster'a buyur edilecek" denilmişti. Haberde yorumlarına yer verilen hükümet kaynakları ise, elçinin düğüne katılmasının, Suriye'ye yapılan diplomatik baskıyı etkilemeyeceğini, ancak davetin geri çekilmemesinin utanç verici olduğunu söylemişti. Bahreyn Prensi Salman Bin Hamid El Halife'nin de kraliyet düğününe ülkesinde devam eden karışıklık nedeniyle katılamayacağı açıklanmıştı. Bu arada düğüne, ülkenin eski İşçi Partili Başbakanları Tony Blair ve Gordon Brown da davetli değil. Ancak Blair ve Brown'un selefleri Muhafazakar Partili John Major ve Margaret Thatcher düğüne davet edildi. Blair ve Brown'un "şövalye nişanları" olmadığı gerekçesiyle düğüne davet edilmedikleri basına yansırken, mevcut Muhafazakar-Liberal Demokrat hükümetinin davetli listesinde etkili olmuş olabileceği yorumu yapıldı.