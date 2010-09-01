-BLAİR KİME AĞLADI LONDRA (A.A) - 01.09.2010 - İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair bugün piyasaya çıkan ''Bir Yolculuk" (A Journey) adlı anı kitabında, Irak savaşından pişmanlık duymasa bile, Iraklı savaş kurbanları için gözyaşı döktüğünü ifade etti. Blair'in kitabında kaleme aldıkları, bugün birçok İngiliz gazetesinin manşetinde yer aldı. Irak savaşına gidilme kararına koşulsuz destek vermekle eleştirilen Blair, kitabında da 2003'teki Irak'ın işgali kararının doğru olduğunu savundu ve özür dilemeyeceğini söyledi, ancak ''Irak'ta ölen siviller ve askerler için gözyaşı döktüğünü'' belirtti. ''Saddam Hüseyin'in iktidarda kalmasının güvenliğimiz için büyük bir tehlike olduğuna hala inanıyorum'' diyen Blair, savaşa gitme kararından pişmanlık duymadığını da belirtti. Blair, Irak'ın işgalinden sonraki kabusu öngöremediklerini ve İran ile El Kaide'nin Irak'ı istikrarsızlaştırmadaki rolünü tahmin edemediklerini kaydetti. Blair, ''sevdiğim ülkeye (uzun) bir mektup'' dediği kitabında, iç politika konularına da değinerek, rakibi ve halefi Gordon Brown'ın ''duygusal zekası sıfır olan, zor ve can sıkıcı bir adam'' olduğu ifadesini kullandı. İşçi Partisi'nin Mayıs ayında ülkede yapılan genel seçimde 13 yıllık iktidarın ardından muhalefete düşmesinden Brown'u sorumlu tutan Blair, ''Gordon Brown'un başbakanlığının felaket olacağını biliyordum. Brown'un analitik zekasına laf yok. Ama duygusal zekası sıfır'' diye yazdı. Brown, Blair'in başbakan olduğu 1997-2007 yıllarında Maliye Bakanlığı yapmıştı. Tony Blair kitabında ayrıca ABD Başkanı George W. Bush'a kendini daha yakın hissettiğini ifade etti ve Bush'u ''zeki, gerçek bir idealist ve dürüst biri'' olarak tanımladı. 57 yaşındaki Blair, kitabında başbakanlıkta geçirdiği 10 yılı anlatıyor. Tony Blair'in, kitabın gelirini, yaralı askerler için bir hayır kurumuna bağışlayacağı kaydediliyor.