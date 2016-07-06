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Dünya
Deutsche Welle

Blair: İyi niyetle alınmış bir karardı

İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, Chilcot raporu sonrası bir açıklama yaparak Irak savaşı öncesi ve sonrasında kendisine yönelik tüm hatalara dair sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirtti.

06 Temmuz 2016 21:35


Irak Soruşturma Komisyonu tarafından yayınlanan rapor sonrasında yazılı bir açıklama yapan Blair, rahatladığını ifade etti. Blair, Chilcot raporunun tüm 'kötülük, yalan ve yanılmaları tamamen ortadan kaldırdığını' kaydetti.

Blair yazılı açıklamasında, Saddam Hüseyin'e karşı ABD'nin yanında askeri müdahaleye katılma kararını iyi niyetle ve İngiltere için en iyi olanı yapmak adına aldığını belirtti. Blair ayrıca raporda kendisine yönelik sunulan tüm hataların da sorumluluğunu hiçbir bahane göstermeden üstleneceğini ifade etti.

Blair, Saddam Hüseyin'in iktidardan uzaklaştırılmasının, iktidarda bırakılmasından daha iyi olduğunu ifade ederek, bunun Ortadoğu'da ya da dünyanın başka bir yerindeki terörizmin nedeni olduğuna inanmadığını belirtti.

'Blair terörist'

Irak'ta öldürülen İngiliz askerlerinin aileleri de bir basın açıklaması yaptı. Aileler, hiçbir zaman İngilizlerin hayatını feda edecek ve sonunda olumlu bir sonucu olmayacak şekilde bir ülkenin yıkılmasına yol açacak bu kadar çok hata yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirttiler. Hayatını kaybeden askerlerden birinin ablası "raporun, dünyanın bilmesi gereken tek bir terörist olduğunu ve onun da Blair olduğunu gösterdiğini" savundu.

Cameron: Zamanı geri alamayız ama…

İngiltere Başbakanı Cameron Chilcot raporundan dersler çıkarılması gerektiğini kaydetti. Raporun parlamentoya bir özetini sunan Cameron, işgalden sonraki yıllarda raporda sunulan bazı hataların ele alındığını ifade ederek, istihbarat bilgilerinin kullanılması yönünde iki farklı mekanizma olduğu örneğini gösterdi.Cameron, 'Zamanı geri alamayız ancak dersler çıkarılmasını sağlayabiliriz' şeklinde konuştu.

Iraklılar: Blair yargılanmalı

AP haber ajansına konuşan Iraklılar, rapor sonucunun kendilerini tatmin etmediklerini belirtti. Bağdat'ta haber ajansına konuşan Ali el Saraji, Tony Blair'in raporda savaş suçundan yargılanması gerektiğinin belirtilmemesi nedeniyle sonucu tatmin edici bulmadıklarını ifade etti. El Saraji, 'Blair, ülkemizi yıktı ve Irak Savaşı'nda yaptıkları nedeniyle savaş suçundan yargılanmalı' şeklinde konuştu. Gazeteci Juma el Kurayşi de Irak Savaşı'nda yer alan, İngiltere ya da diğerleri, herkesin mahkûm edilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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