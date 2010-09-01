Blair: Irak'ta ölenler için ağladım

T24- Irak'ın işgali sırasında ABD Başkanı George Bush'a koşulsuz destek vermekle eleştirilen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in anılarını anlattığı kitabı bugün piyasaya çıktı.



Blair kitabında, savaş kararının doğru olduğunu savundu ve özür dilemeyeceğini söyledi.



Kitabın çıkışının ABD muharip güçlerinin Irak'tan çekilmesine de rastlaması nedeni ile İngiltere'nin neredeyse tüm gazetelerinde Blair'in ifadeleri yer aldı. Haberlerde, Blair'in "Irak'ın işgalinden sonraki kabusu öngöremedik" ve "Irak'ta ölen siviller ve askerler için gözyaşı döktüm" açıklamaları öne çıktı.



‘SORUMLU BROWN’





Daily Telegraph'a göre, Blair kitabında, İşçi Partisi'nin 13 yıllık iktidar ardından, Mayıs ayında yapılan seçimlerde muhalefete düşmesinden, halefi eski Başbakan Gordon Brown'ı sorumlu tutuyor. Blair, "Gordon Brown'un başbakanlığının felaket olacağını biliyordum. Brown'ın analitik zekasına laf yok. Ama duygusal zekası sıfır." diyor ve İşçi Partisi'ne sola kaymama tavsiyesinde bulunuyor.



Financial Times da manşetine Blair'in "Yeni İşçi Partisi'ni reddetmesi Brown'a seçimi kaybettirdi" sözlerini aldı.