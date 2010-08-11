-BLACKSEAFOR'UN KOMUTASI ROMANYA'YA GEÇECEK ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Karadeniz Deniz İş Birliği Görev Grubunun (BLACKSEAFOR) komutası 14 Ağustostan itibaren Romanya'ya geçecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, BLACKSEAFOR'un Karadeniz'de barış ve istikrarın temini çerçevesinde, bölgesel iş birliği faaliyetlerinin artırılmasına ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Türkiye'nin girişimleri, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın katılımıyla 2001 yılında kurulduğu hatırlatıldı. Komutası her yıl dönüşümlü olarak Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler tarafından yürütülen kuvvetin, her yıl iki dönem halinde aktive edildiği belirtilen açıklamada, halihazırda Bulgaristan'da olan kuvvetin komutasının 14 Ağustos 2010 tarihinde Romanya'nın Köstence şehrinde yapılacak törenle Romanya Deniz Kuvvetlerine devredileceği kaydedildi. BLACKSEAFOR'un Ağustos-2010 aktivasyonunun, 11-30 Ağustos 2010 tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetlerinin komutasında, Romanya Köstence, Ukrayna Sivastopol ve Bulgaristan Varna limanlarına istinaden 12 günü liman, 8 günü seyir faaliyeti olmak üzere toplam 5 safhada yapılacağı bildirildi. Ziyaret edilecek limanlarda BLACKSEAFOR komutanı tarafından basın toplantısı düzenleneceği ifade edilen açıklamada, aktivasyona Bulgaristan'ın BGS Priboy, Rusya Federasyonu'nun RFS Yamal, Ukrayna'nın UPS Cherkasy gemileri ile Romanya'nın ROS Marasesti ve Türkiye'nin TCG Salihreis fırkateynlerinin katılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, aktivasyon kapsamında, barışı destekleme harekatı, NBC savunma ve angajman kurallarına ilişkin hazırlanan konseptler denenecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TÜBİTAK teknik personeli tarafından geliştirilen bilgisayardan bilgisayara muhabere sisteminin (farklı ortamlar muhabere sistemi erişim ve sunucu cihazı-FORESC) BLACKSEAFOR'a iştirak eden unsurlar arasında kullanılacağı aktivasyonda, Karadeniz Uyumu Harekatı'na (KUH) katılacak Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile müşterek eğitimler planlanarak gerçekleştirilecek. Aktivasyonda, gemicilik, taktik manevra ve muhabere eğitimleri icra edilecek, BLACKSEAFOR unsurlarının Karadeniz'de farklı limanları ziyaret etmeleri sonucu ülkeler arasındaki dostluk pekiştirilecek. Liman eğitimlerinde unsurlar arasında karşılıklı olarak bilgi alışverişi yoluyla eğitim seviyesinin geliştirileceği aktivasyonda, arama-kurtarma eğitimleri de yapılacak.