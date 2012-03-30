Blackberry'nin üreticisi akıllı telefon savaşından çekidi

Akıllı telefon savaşında gün geçtikçe kan kaybeden RIM, radikal bir karar alarak savaştan çekilme kararı aldı.

Blackberry marka akıllı telefonların üreticisi Kanada'nın Research in Motion (RIM) şirketi, Apple'ın iPhone ve Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan modeller gibi tüketici odaklı ve gösterişli telefonla rekabetindeki başarısızlığın ardından, stratejisinde "küresel bir revizyona" gitme kararı aldı.

Krizle kapanan bir yılın ve başarısız bir ilk çeyreğin ardından şirketteki strateji değişikliği, şirketin kurucularından ve uzun süredir yönetim kurulu başkanlığı yapan Jim Balsillie'nin istifasının ardından geldi.

Şirketin yönetim kurulu eş başkanı Thorsten Heins, RIM'in bundan böyle, hisselerinin azami değer kazanması için olası ortaklıklar ya da patent satışları dahil stratejisinde tümden bir değişiklik yapacağını belirterek, yönetimin şirketin satış olasılığını da değerlendirebileceği imasında bulundu.

RIM'in 3 Mart'ta sona eren yıllık bilançosunda 18,4 milyar dolarlık iş hacminin, giderek artan piyasada yüzde 7,5 azaldığı, dördüncü çeyrekte şirketin 125 milyon dolar ve hisse başına 24 cent kayba uğradığı belirtildi.