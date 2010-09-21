Blackberry'nin mucidine askerlik engeli

T24 - Ünlü telefon markası Blackberry'nin İstanbul doğumlu mucidi Lazaridis'i vatandaş yapmak için Başbakan devreye girdi. Ancak ünlü işadamının karşısına askerlik problemi çıktı. Lazaridis TC pasaportu alamadığı için dev bir yatırım askıda kaldı.







Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı geçtiğimiz yıl Blackberry'nin İstanbul doğumlu mucidi ve CEO'su Rum asıllı Mike Lazaridis'e Türk vatandaşlığı teklifi götürdü ve yatırıma davet etti. Proje, Başbakan Tayyip Erdoğan'a da anlatıldı. Erdoğan, Türkiye'de bilişim teknolojisi Ar-Ge merkezi kurulması ve Lazaridis'in bu işin başına geçmesi için gerekli kolaylığın sağlanması talimatı verdi. Ancak, Lazaridis'in Türk vatandaşlığına geçişi, zorunlu askerlik gerekçesiyle şimdilik askıya alındı. Askerlik engeliyle birlikte Ar-Ge merkezi projesi de durduruldu.



Askerlik engel oldu



Lazaridis'le geçtiğimiz yıl Blackberry'nin merkezinde yapılan görüşmeler oldukça olumlu geçmiş, Lazaridis'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı fikrini sıcak karşıladığı belirtilmişti. Ancak iyi giden görüşmelerde askerlik konusu ön plana çıktı. Lazaridis'in ekibi, vatandaş olması halinde askerlik yapıp yapmayacağını Yatırım Destek Ajansı'nın önceki başkanı Alparslan Korkmaz'a sordu. Korkmaz ise konuyu araştıracağını söyledi. Hatta Başbakan Erdoğan, "konuyla ilgili çalışma yapın" direktifi verdi. Ancak mevzuattaki açık hükümler nedeni ile askerlik konusunda mesafe alınamadı.

'Türkiye evlatlık alıyor'



Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ethnos, 12 Eylül tarihli nüshasında konuyu yeniden gündeme getirdi. Gazete, Yunanistan ekonomik krizle boğuşurken Türkiye'nin, Rum kökenli 'teknoloji gurusu', e-posta sunucularına bağlanmasıyla iletişim teknolojilerinde çığır açan ilk cep telefonu Blackberry'nin yaratıcısı Lazaridis'i 'evlatlık' almaya çalıştığını yazdı. "Yunan hükümeti, yabancı yatırımcılar ararken Türkiye, Rum deve kucak açıyor. Kendisine Türk vatandaşlığı veriyor ve köklerine dönerek komşu ülkede yeni teknolojiler geliştirmesini ve araştırma merkezi kurmasını istiyor" dedi.

Dolar milyarderi



Blackberry'nin kurucusu ve CEO'su Mike Lazaridis, 1961'de İstanbul Pangaltı'nda, Rum bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Beş yaşına kadar İstanbul'da yaşayan Lazaridis, daha sonra ailesiyle Kanada'ya göç etmişti. Lazaridis 11 milyar dolar yıllık cirosu olan Research In Motion isimli dev firmanın kurucusu ve CEO'su. Kişisel servetinin 1.7 milyar doları aştığı belirtilen Lazaridis'i, Forbes dergisi dünyanın en zengin ilk yüz ismi içinde gösteriyor.





