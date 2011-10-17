Blackberry'den 100 dolarlık özür hediyesi!

T24

RIM tarafından bu sabah yapılan açıklamaya göre kurumsal müşteriler 1 aylık ücretsiz teknik destek kazanacak ve tüm kullanıcılar 100 dolarlık hediyeleri ile verilen seçenekler arasından istedikleri uygulamayı indirebilecekler.Uygulamalar arasında; SIMS 3, Bejeweled, Texas Hold’em Poker 2, Bubble Bash 2, Shazam Encore, Photo Editor Ultimate ve Vlingo bulunuyor. Hardware Mania'nın haberine göre, zaten keyfi olan bu uygulamalar bir yandan da promosyon niteliği taşıyor.Blackberry, kullanıcılarının çoğunluğunu oluşturan kurumsal müşterilerin teker teker markadan vazgeçmesi ve kurumsal olmayan kullanıcıların da iPhone 4S gibi alternatiflere yönelmesinden dolayı sürekli kan kaybediyor.