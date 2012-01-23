Blackberry yönetimi istifa etti!

T24 -

Research İn Motion'un Waterloo kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, Mike Lazaridis ve Jim Balsille;nin şirket CEO'luğu görevlerinden istifa ettikleri, yönetim kurulunun da iki ortağın tavsiyesine uyarak RIM'in eski COO'su (Chief Operating Officer) Thorsten Heins'i yeni RIM CEO'su ve Başkanı olarak atadığı duyuruldu. Açıklamada Mıke Lazaridis ve Jim Balsille;nin şirket yönetim kurulu üyeliklerinin devam edeceği de ifade edildi. RIM;in Yönetim Kurulu Başkanlığına da, daha önce Toronto Borsası ve Royal Bank'ta başarılı üst düzey yönetici geçmişi bulunan Barbara Stymiest ve üyeliğe de Prem Watsa atandı.Kanada'nın günlük ekonomi gazetelerinden Financial Post, aybaşında yayımladığı haberde, zor günler geçiren RIM;de, iki şirket kurucusunun görevlerini profesyonel yöneticilere bırakmalarına ilişkin baskı altında olduklarını duyurmuş ve “yakında Lazaridis ve Balsille görevlerini bırakacaklar" iddiasında bulunmuştu.