BlackBerry uygulama mağazası açıldı

Research In Motion (RIM), Apple iPhone'un en büyük kozu olan uygulama mağazası App Store'a rakip olacak BlackBerry App World'u kullanıma soktu.



BlackBerry kullanıcılarına bu hafta içinde sunulan App World (Uygulama Dünyası), Apple'ın iPhone ve iPod Touch modelleri için sunduğu App Store kadar makyajlı olmasa da, içerdiği uygulama çeşitliliği ve yarattığı potansiyel açısından en az App Store kadar iddialı.



BlackBerry'nin üreticisi Kanada'lı Research In Motion (RIM) tarafından Çarşamba günü başlatılan; telefon üzerinden hizmet veren uygulama satış mağazası BlackBerry App World, Apple'ın uygulama mağazası App Store kadar eğlenceli veya kolay kullanımlı olmasa da, öğrencilerden ABD Başkanı Barack Obama'ya kadar geniş bir tüketici kitlesi için güçlü bir altyapı sunuyor.



Mobil uygulama mağazaları -akıllı telefon platformlarına özel sunulan uygulamaların satın alındığı ve doğrudan telefon üzerine kurulabilindiği sanal mağazalar- dokunmatik ekranı ve işletim sistemiyle büyük ilgi toplayan iPhone ile birlikte Apple'ın gündeme getirdiği ve son dönemde popülerleşen bir mobil trend.



Apple'ın geçtiğimiz yaz aylarında başlattığı bu trend, o günden beri RIM, Nokia, Google, Palm ve Microsoft gibi firmalar tarafından oldukça yakından incelendi ve kısa süre içinde bütün firmalar tarafından benimsendi.



Apple'ın uygulama mağazası, iPhone'un ana ekranında bir simge ile gösteriliyor ve kullanıcılar bu simge sayesinde doğrudan alışveriş ortamına bağlanabiliyor veya iTunes yazılımı üzerinden alışveriş yapabiliyorlar. BlackBerry'nin hizmete sunduğu App World'e söz konusu olduğunda, kullanıcılar bilgisayarları veya telefonlarının Web tarayıcılarından BlackBerry.com adresini ziyaret ederek uygulama mağazasına bağlanabilyiorlar.



App World mağazasında, telefon üzerinden bağlanıldığında işlem oldukça hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Hücresel ağ veya kablosuz ağ performansı ve kullanılan BlackBerry modeline bağlı olarak, uygulamanın satın alınması ve yüklenmesi saniyeler içinde tamamlanıyor.



BlackBerry App World için kullanıcıların akıllı telefonlarında kullandıkları işletim sisteminin uyumlu olması gerekiyor. Servisin kullanılabilmesi için BlackBerry OS 4.2 veya daha üst sürümün kullanılması gerekiyor, ayrıca telefonun trackball'a sahip olması gerekiyor. Dokunmatik erkanlı BlackBerry Storm modelinde bulunan "SurePress" sanal klavye, trackball eksikliğini giderebiliyor.



Kullanıcılar, uygulama mağazasına erişim sağlayan kısayolu BlackBerry'nin "İndirilenler" (Downloads) klasöründen başka bir konuma (mesela masaüstü ekranına) taşıyabiliyorlar. Simgeye tıklandığında iPhone'da olan sevimli animasyonlar veya geçiş ekranları yerine oldukça sade bir giriş ekranına ulaşılıyor. Bu ekranda kullanıcılara sunulan "önerilen yüklemeler"in dışında, Facebook uygulamasından mobil Gmail uygulamasına kadar onlarca uygulama öneriliyor.



Eğlence, Oyunlar, Harita ve Navigasyon, Müzik ve Video, Haber ve Hava Durumu, Kişisel Finans ve Banka, Kişisel Sağlık, İş Üretkenliği ve Araçlar, Profesyonel ve İş, Referans ve eKitap, Sosyal Ağ ve Paylaşım, Spor ve Gezi başlıkları altında birçok uygulamaya ulaşmak ve ücretsiz veya ücretli olarak yüklemek mümkün.



Örnek olarak "İş Üretkenliği ve Araçlar" başlığı altına girildiğinde alt kategoriler listeleniyor. Bu kategoriler: "Saatler, Hesap Makineleri ve Araçlar, Döküman Yönetimi, Hareket Halinde Üretkenlik ve Kişisel Organizasyon" olarak sıralanıyor. Bu alt kategoriler altında erişilebilen uygulamalar, birkaç tıklamayla satın alınıp telefona yüklenebiliyor.



BlackBerry uygulama mağazasında bulunan My World (Benim Dünyam) sekmesi, kullanıcının o ana kadar yükleyip kurmuş olduğu tüm uygulamalara tek noktadan erişmeye olanak tanıyor. BlackBerry App World'un belki de tek eksiği, uygulamaların tanıtımlarının oldukça kısa tutulmuş olması. Bu tanıtımlar uygulamaların satın alınıp alınmaması konusunda yeterli bilgi sağlamak için oldukça kısa.



