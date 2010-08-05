Blackberry Türkiye’de yasaklanabilir

T24 - BAE Telekomünikasyon Düzenleme İdaresi (TRA) Genel Müdürü Muhammed El Ganem, kabul edilebilir bir çözüm geliştirilinceye ve uygulamaya koyuncaya kadar Kanadalı Research In Motion (RIM) firmasının ürettiği Blackberry cep telefonlarının messenger, e-mail ve internet dolaşım hizmetlerini 11 Ekim’den itibaren durduracaklarını söylemişti.





Suudi Arabistan, Hindistan, BAE ve Kuveyt “BlackBerry trafiği izleniyor” diye bu cihazların kullanımını yasaklıyor. Kanadalı RIM, “Mesaj bizde saklı” diyor. Türkiye’de BTK inceleme başlattı, engelleme gelebilir. Milliyet gazetesinden Şükrü Andaç'ın haberine göre;



Ulusal güvenlik gerekçesiyle iş dünyasının en popüler cep telefonlarından BlackBerry’lere erişim yasağı getirmeyi planlayan Suudi Arabistan, Hindistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından bu cihazların Türkiye’de de engellenmesi gündemde. Bu ülkeler mesajların yurtdışında takip ediliyor olmasından rahatsız.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, yurtdışında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’de de BTK bünyesinde bir inceleme başlattıklarını açıkladı. Acarer, “BTK olarak BlackBerry konusunda arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Bu yaşananların arkasında ticari kaygı olup, olmadığı konuları da dahil olmak üzere detaylı olarak inceleyen uzman arkadaşlarımızdan gelen raporu bekliyoruz. Türkiye’de de yurtdışındaki uygulamalara benzer kısıtlamalar olabilir” dedi.





‘Şikâyet gelmedi’



Yapılacak incelemenin ardından bir düzenleme yapılarak böylesine bir kısıtlamaya gidilebileceğini ifade eden Tayfun Acarer, şu ana kadar devlet, istihbarat ve askeri kanattan kendilerine bu konuda bir şikayet gelmediği bilgisini de verdi.



BTK, Türkiye’de cep telefonu, mobil iletişim konusunda en üst kurum olan ve bu yönde düzenlemelerin altında imzası olan bir kurum. BTK Başkanı Acarer’in bu yöndeki açıklamasının ardından yakında BlackBerry’nin başta e-posta yoluyla mesajlaşma olmak üzere, anlık mesajlaşma ve internet girme hizmetlerine Türkiye’den erişiminin kısıtlanabileceği sonucu ortaya çıkıyor.



- BlackBerry tüm mesajları İngiltere ve Kanada’daki sistemi üzerinden geçiriyor, sonra karşı tarafa ulaştırıyor.

- Bazı ülkeler bilgilerin yurtdışına gitmesinden rahatsız.

- BlackBerry cephesi sistemin kriptolu olduğunu, mesajları kimsenin açamayacağını bildiriyor.

- 4 ülke yasağını gündemine aldı.

- Türkiye’de inceleme başladı.

- Bu durum Türkiye’de 250 bin kullanıcıyı ilgilendiriyor.





Neden yasaklanıyor



- BlackBerry cihazlar üzerinden gönderilen e-posta’ların karşı taraf yerine öncelikle RIM’in Kanada ve İngiltere’deki mesaj merkezlerine gitmesi, gizlilik ve bilgi güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

- Kullanıcıların bilgisayardaki e - posta’lara anlık olarak ulaşmasını sağlayan bu sistemde özel bir yazılım kullanan BlackBerry, tüm postaların öncelikle kendi sunucularına (server) gelmesini istiyor.

- Kullanıcıların e-posta’larını Kanada ve İngiltere’de bulunan “mesaj merkezlerinde” depolayan BlackBerry, ardından bunları küçülterek, hızla tüm e-postaları karşı tarafa iletiyor.

- Bazı devletler ulusal güvenlik gerekçesiyle mesajlaşma trafiğinin izleniyor olmasına karşı çıkıyor, sistemi takip etmeyi talep ediyor.





Suudi Arabistan sistemin fişini yarın çekiyor



Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komitesi, düzenleyici kriterler ve lisans şartlarını karşılamadığını, güvenlik açığı sebebiyle de ülkedeki üç telefon operatörüne yarından itibaren BlackBerry hizmetlerini durdurmasını yönünde yazı gönderdiklerini açıkladı. Suudi Arabistan, bu hamlesiyle geçen pazar BlackBerry servislerini yasaklayan BAE’den sonra Körfez ülkeleri arasında bu yönde karar almış ikinci ülke oldu. Bunun yanı sıra Hindistan ve Kuveyt de BlackBerry servislerinden bazılarını engellemeyi düşünüyor. Bu dört ülkedeki BlackBerry kullalnıcısının 2.2 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor.





'Avrupa Komisyonu' dün BlackBerry’leri attı



Hindistan ve Ortadoğu bölgesinde BlackBerry yasaklarının tartışıldığı bir dönemde bu konuyla ilgili sürpriz bir yasak kararı da AB bölgesinden geldi. Avrupa Komisyonu, bundan böyle yönetim kanadında BlackBerry cihazların kullanılmayacağını, iPhone veya HTC’yi seçtiklerini duyurdu.



Komisyon bünyesinde 32 bin çalışan var. Komisyon tarafından alınan bu kararın farklı kurumları da etkileyeceği ve BlackBerry cihazların art arda kurumsal tarafta Avrupa‘da terk edilebileceği belirtiliyor.

BlackBerry ayrıca, Fransa’da istihbarat birimleri tarafından da veto yemişti. Bunun ardından Nicolas Sarkozy ve bakanlar BlackBerry sistemlerini kullanmayı bırakmışlardı.





Kanadalı RIM: e-posta mesajlarını okumuyoruz



RIM üst seviyede güvenlik standartlarına sahip olduklarını, Kanada, İngiltere, Avusturya, Avustralya ve Yeni Zelanda’da hükümet birimlerinden onay olan bu sistemin, uluslararası pek çok güvenlik sertifikasını taşıdığını açıkladı. Sistemin kripto ile korunduğu bildirildi.



RIM, BlackBerry’lerdeki güvenliğin, üç aşamalı DES (veri şifreleme standardı) veya AES (ileri şifreleme standartları) veri şifrelemeyle sağlandığını belirtiyor ve BlackBerry’deki mesajları kendilerinin bile görmediğini açıklıyor.





Tüm dünyada 41 milyon BlackBerry kullanıcısı var



Tüm dünyada 41 milyona yakın kullanıcısı bulunan BlackBerry, ‘push’ (itme) teknolojisini kullanarak, e-posta mesajlarının kullanıcının hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak cihazda görünmesini sağladı. Bu yöntem sıkıştırılmış GPRS kullandığından, düşük maliyetle tüm e-posta’lara anlık olarak ulaşılmasını sağlıyor. Aynen bilgisayarda olduğu gibi sistem açık olduğunda kullanıcı tüm e-posta’larına ulaşabiliyor. Tam takım klavyenin yanı sıra takvim, rehber ve ajanda gibi uygulamaların bilgisayarla senkronize olarak kullanılması BlackBerry’nin cazibesini artırıyor. Nokia’nın yüzde 40’ını kontrol ettiği global cep pazarında (akıllı telefon kategorisi) RIM’in pazar payı yüzde 19’a, Apple’ın ise yüzde 14’e işaret ediyor.









