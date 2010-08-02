BlackBerry telefonları yasaklandı

T24-

BAE Telekomünikasyon Düzenleme İdaresi (TRA) Genel Müdürü Muhammed El Ganem, kabul edilebilir bir çözüm geliştirilinceye ve uygulamaya koyuncaya kadar Kanadalı Research In Motion (RIM) firmasının ürettiği Blackberry cep telefonlarının messenger, e-mail ve internet dolaşım hizmetlerini 11 Ekim’den itibaren durduracaklarını söyledi.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Şikayetleriyle ilgili RIM yetkilileriyle görüştüklerini, ancak ilerleme kaydedemediklerini belirten El Ganem, “Bu nihai karar, ancak onlarla görüşmelerimiz sürüyor. Bunun sansürle bir ilgisi yok. BAE telekomünikasyon kurallarına uyum eksikliği nedeniyle bir durdurmadan söz ediyoruz” dedi. Blackberry telefonlar arasındaki bilgi iletişiminin RIM şirketinin özel ağı üzerinden yapılması, yönetilmesi ve bunun yerel yönetimler tarafından denetlenememesi BAE yetkililerinin “yasal, sosyal ve ulusal güvenlik” endişelerine yol açıyor.



ULUSAL GÜVENLİK KAYGISI



TRA’dan yapılan açıklamada bu endişeler belirtilerek, “Bugünkü karar bu gerçek üzerine dayanıyor, onların mevcut formunda belirli Blackberry hizmetleri kullanıcılarına herhangi bir yasal sorumluluk yüklemeksizin, BAE için yasal, sosyal ve ulusal güvenlik kaygıları yaratmasına izin veriyor” denildi. BAE hükümetinin kararı Nokia ve Apple firmasının iPhone cep telefonlarını etkilemeyecek. TRA’nın kararı BAE’de Blackberry hizmetlerini veren iki kamu şirketi Emirates Telecommunications (Etisalat) ve Du telekom şirketlerine iletilirken, bu şirketler karara uyacaklarını ve müşterileri için alternatif hizmetler sunacaklarını açıkladılar. Aboneler görüntülü-videolu mesaj, ses, kısa mesaj ve Blackberry dışı internet dolaşımı gibi hizmetleri kullanmaya

devam edecekler.

HİNDİSTAN KAYGISINI DİLE GETİRDİ



BlackBerry’nin hizmetlerinden sadece BAE şikayetçi değil. Bahreyn hükümeti de nisan ayında yerel haberlerin dağıtımında Blackberry’nin messenger hizmetinin kullanımına karşı uyarıda bulunmuş ve Hindistan yönetimi de geçen hafta güvenlik kaygılarını RIM şirketine iletmişti. Hindistan İç Güvenlik Şefi U.K. Bansal gazetecilere, militanların Blackberry veri hizmetlerini kullanabilmesi yönündeki kaygıların derhal giderilmesini istediklerini söylemişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA MESAJ HİZMETİNE YASAK



Dünyada akıllı telefon piyasasında Nokia’nın gerisinde Apple’ın ise önünde bulunan Blackberry bu piyasanın yüzde 20’sini kontrol ediyor. Blackberry’nin BAE’de 500 bin kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Bu arada Suudi Arabistan Komünikasyon ve Enformasyon Teknolojisi Komisyonu’ndan bir yetkili, Suudi Arabistan’da bu ay sonundan itibaren Blackberry’in mesaj hizmeti vermesini durduracağını söyledi. Adını açıklamayan yetkili, Blackberry’nin mesaj hizmetinin niçin durdurulacağına ilişkin bilgi vermedi.





