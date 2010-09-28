Blackberry tablet bilgisayarını tanıttı

T24- Yeni ve hararetli tablet bilgisayar pazarına ciddi bir oyuncu daha dahil oldu. Uzun süredir 'BlackPad' adıyla çıkarılması beklenen RIM ürünü, dün gece PlayBook adıyla basına tanıtıldı.



BlackBerry akıllı telefonların üreticisi Research In Motion (RIM) San Francisco’da gerçekleşen BlackBerry Geliştiriciler Konferansı DEVCON 2010’da duyurulan PlayBook'la birlikte BlackBerry Tablet OS (işletim sistemi' de tanıtıldı.



Hem büyük ölçekli kurumlar hem de kişisel kullanım için tasarlandığı belirtilen BlackBerry PlayBook, 7 inç boyutunda 1024x600 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekrana, 1 GHz işlemciye ve 1GB RAM'e sahip.



Web taraması, çoklu görev olanağı, yüksek multimedya performansı gibi özelliklerin yanı sıra, RIM'ın kendi şifreleme sistemini de kullanan PlayBook, böylece iletişim güvenliğini de güvence altına alıyor.



Makinenin arka yüzünde 5 MP HD, ön yüzünde de 3 MP SD (standart çözünürlüklü) iki kamera bulunuyor. Elbette cihazda HD videoları da (1080p) oynatmak mümkün.



Wi-Fi bağlantı özelliğiyle gelen cihazın 3G'li versiyonu henüz yok, ancak RIM'ın gelecekte 3G ve 4G modellerini pazara sunmayı planladığı belirtiliyor.ıyor. . BlackBerry PlayBook’un 2011 yılı başında ABD’de, 2011 yılında 2. çeyreğinde ise uluslararası pazarlarda sunulması bekleniyor.

İşte aylardır beklenen BlackBerry PlayBook’un öne çıkan özellikleri:

7” LCD, 1024 x 600, WSVGA çoklu dokunuş destekleyen dokunmatik ekran

Simetrik çoklu işlemleri (multiprocessing) destekleyen BlackBerry Tablet OS işletim sistemi

1 Ghz çift çekirdekli işlemci

1 GB RAM

Çift yüksek çözünürlüklü HD kamera (önde 3MP, arkada 5 MP), 1080p HD video kayıt desteği

Video oynatma: 1080p HD Video, H.264, MPEG, DivX, WMV

Ses oynatma: MP3, AAC, WMA

HDMI video çıkışı

Wi-Fi -802.11 a/b/g/n

Bluetooth 2.1 + EDR

Bağlantılar: microHDMI, microUSB, şarj

WebKit/HTML-5, Adobe Flash Player 10.1, Adobe Mobile AIR, Adobe Reader, POSIX, OpenGL, Java formatlarını destekleyen açık ve esnek platform

Ultra ince ve taşınabilir: Ebatlar: 5.1”x7.6”x0.4” (130mm x 193mm x 10mm), Ağırlık 400 gr- 1 pound’dan az





BlackBerry PlayBook ile ilgili ek özellikler ve detaylar tablet pazara sunulurken veya sunulmadan kısa bir sure önce paylaşılacak.



