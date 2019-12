Blackberry Bold Türkiye'de

Research in Motion (RIM) Başkan Yardımcısı Paul Lucier, Türkiye'de 63 milyon cep telefonu kullanıcısı varsa, Blackberry'nin (akıllı telefon) pazar potansiyelinin de o kadar olduğunu belirterek, "Büyük işletmeler, KOBİ'ler ve bireysel kullanıcılardan oluşan her üç alanda da hızlı bir büyüme var. Buradaki zorluk, hepsini bir arada nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda" dedi.



Blackberry'nin sadece işe yönelik bir cihaz olmaktan çıkarak bir yaşam stili cihazı haline geldiğini söyleyen Lucier, "Bana sorarsanız, evinden ya da ofisinden dışarı çıkan, hatta çalışma masasından ayrılan her insan için gerekli bir iletişim cihazı" dedi.



Lucier, şu anda buzdağının sadece görünen kısmına ulaşılmış olduğunu belirterek, "1 milyon kullanıcıyı bulmamız 5 yıl aldı. 3,5 yılda 16 milyona ulaştık. Son çeyrekte yüzde 60'a yakınını bireysel kullanıcıların oluşturduğu 2,3 milyon yeni kullanıcı katıldı. Büyüme hızımız giderek artıyor" dedi.



2009 mali yılı birinci çeyrek gelirlerinin, geçen mali yılın aynı dönemine oranla yüzde 107'lik artışla 2,24 milyar dolara ulaştığını aktaran Lucier, son bir sene içerisinde, marka değerinde yüzde 390 oranında artış sağladıklarını kaydetti.



Türkiye'de de büyük bir potansiyel bulunduğunu ve şu anda Blackberry cihazlarının ağırlıklı olarak büyük işletmelerde kullanıldığını belirten Lucier, şöyle konuştu:"Çünkü şimdiye kadar perakendeye çok fazla odaklanmamıştık. Hızla bunu yapmaya başlıyoruz. KOBİ'lere odaklanıyoruz, orada önemli bir büyüme alanı görüyoruz. Aslında büyük işletmeler, KOBİ'ler ve bireysel kullanıcılardan oluşan her üç alanda da hızlı bir büyüme var. Buradaki zorluk hepsini bir arada nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda. Çünkü pazarın büyüme hızına ayak uydurmak kolay değil. 1999'da bu ürünü ilk piyasaya sunduğumuzda, iş dünyasına yönelik bir çözüm olarak ortaya koymuştuk. Şu anda global düzeyde yeni katılımların yüzde 60'ı büyük işletmelerden, yüzde 40'ı KOBİ ve bireysel kullanıcılardan oluşuyor. Pazarda bir dönüşüm var."



Lucier, Türkiye'deki büyüme hedeflerine ilişkin olarak da, "Eğer bugün bir cep telefonunuz varsa, ikinci telefonunuzun akıllı telefon olması olasılığı çok yüksek. Bugün Türkiye'de 63 milyon cep telefonu kullanıcısı varsa, benim pazar potansiyelim de o kadardır. 5 yıl sonra buraya tekrar geldiğimde, 30 milyon abonemiz olduğunu söylemek isterim" şeklinde konuştu.



Multimedya özellikleri göz dolduruyor



RIM Türkiye Direktörü Erkut Alkaya ise, Blackberry Bold'un, multimedya özellikleri ile daha geniş bir yelpazeye hitap ettiğini vurgulayarak, cihazın yüksek hızlı genişbant internet erişimi (tri-band HSDPA) sağlayan mobil telefon şebekelerini desteklediğini kaydetti.



Alkaya, cihazın, 3G, GPS, Wi-Fi, sofistike kullanıcı arayüzü, yeni tasarımlı tam-QWERTY klavye, bluetooth, 624 Mhz işlemcinin yanı sıra fotoğraf makinesi, video çekimi, mp3 dinleme, ses kayıt etme, sosyalleşme networkleri ve anlık mesajlaşma araçlarından yararlanma gibi özellikleri bir arada bulundurduğunu aktardı.



Şu anda 150'ye yakın ülkede, 16 milyon aktif Blackberry kullanıcısı bulunduğunu, dünyada 350'nin üzerinde farklı operatörle çalışmaları bulunduğunu söyleyen Alkaya, Türkiye'de kamu kurumlarında da penetrasyonlarının giderek arttığını belirterek, milletvekillerinin, Sağlık, Maliye, Dışişleri Bakanlıklarındaki görevlilerin Blackberry kullanmakta olduğunu söyledi.