Blackberry, 41 milyonu aştı

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Mobil iletişim pazarında bir dünya lideri olan Research In Motion Limited (RIM) (Nasdaq: RIMM; TSX: RIM), 27 Şubat 2010’da sona eren 2010 Mali yılı 4. çeyrek ve yıl sonu mali sonuçlarını açıkladı. Sona eren 2010 mali yılı sonuçlarına göre RIM, gelirini geçen yıla göre % 35 oranında artırarak, 11,07 milyar dolardan 14,95 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Dördüncü çeyrek sonuçlarını da açıklayan RIM, geçen yılın aynı dönemine oranla ise %18’lik artışla 2010 mali yılı 4. çeyreğinde 4.08 milyar dolar gelir açıkladı. Çeyrek dönemin gelir dağılımının yaklaşık %80’ini cihazlar, %16’sını servisler, %2’sini yazılım ve %3’ünü de diğer gelirler oluşturdu.





4. ve son çeyrekte 10,5 milyon, 2010 mali yılının tamamında ise toplam 37 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştiren RIM, 4. çeyrekte yaklaşık 4,9 milyon yeni net BlackBerry kullanıcısı kazanarak bir rekora imza attı. 2010 mali yılı sonunda ise, geçen mali yıla oranla % 65’lik artışla toplam BlackBerry kullanıcı sayısı 41 milyonu aştı.





Research In Motion Co-CEO’su Jim Balsillie, RIM’in rekor seviye gelir, kazanç ve kullanıcı sayısı ile olağanüstü bir mali yıla daha imza attığını belirtti. Balsillie, “Dünya’daki en dinamik sektörlerinden birinde şirketimiz ve ortaklıklarımız büyüyerek gelişiyor. Uluslararası pazarlarda pazar payımız ciddi oranda artıyor. BlackBerry’nin en çok satan akıllı telefon markası olmasının yanı sıra, Kuzey Amerika’daki liderliğimiz devam ediyor” dedi. 2011 mali yılına güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Balsillie, 1. çeyrekte de güçlü sevkiyat, gelir ve kullanıcı sayısı beklediklerini, gelecek dönemde sunacakları yeni ürün ile hizmet portföyünden heyecan duyduklarını belirtti.