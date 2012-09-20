BlackBerry 10'a ait fotoğraflar internette

Akıllı telefon piyasasında zor günler geçiren ve pazardaki payı giderek azalan Research In Motion (RIM), en son BlackBerry modeliyle eski günlerine geri dönmeyi umuyor. Kanadalı şirketin gelecek yıl tanıtmayı planladığı BlackBerry 10 telefonu hakkında yeni bilgiler internete sızdı.



Apple ve Samsung’un başı çektiği akıllı telefon piyasasında gerilerde kalan RIM, birkaç ay önce BlackBerry 10 OS işletim sistemini tanıtmıştı. 2013’te piyasaya sunulacak BB10 hakkında ise bugüne kadar kesinleşmiş bir bilgi verilmemişti.

‘Londra’ kod adlı yeni modele ait olduğu iddia edilen fotoğraflar internete sızdı. Fotoğrafarda, telefonun yazın tanıtılan prototip model Dev Alpha’ya olan benzerliği dikkat çekiyor.



Daha büyük ekran



BB 10’un klavyeye sahip olmayacağı ve tamamen dokunmatik ekran üzerinden yazı yazılacağı biliniyordu. Fotoğraflar dokunmatik ekran hakkında bilgi edinmeyi mümkün kılmasa da, cihazın büyüklüğü ve ekran genişliği hakkında bazı tahminler yapılmasına olanak veriyor.

CNET, önceden alınan bilgiler doğrultusunda BB10’un 4.2 inç (10.6 cm) ekran genişliğine ve 1280x768 piksel çözünürlüğe sahip olacağını belirtti. Telefonun ön ve arka panellerinde standart olarak kamera da yer alacak.

RIM’in yeni ürünlerini tanıtacağı BlackBerry Jam Americas fuarı gelecek hafta gerçekleştirilecek. Teknoloji dünyası, fuarda BlackBerry 10’a ilk kez yakından bakma fırsatını yakalamak istiyor.