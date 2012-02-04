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Yaşam

Black Sabbath'tan kötü haber

Black Sabbath'ın davulcusu Bill Ward, kendisine imzalanabilir bir sözleşme sunulmadığı takdirde grubun 2012 için planladığı yeni albüm ve dünya turuna katılmayacağını s&

04 Şubat 2012 02:00

T24 - Efsanevi rock grubu Black Sabbath'ın davulcusu Bill Ward, kendisine imzalanabilir bir sözleşme sunulmadığı takdirde grubun 2012 için planladığı yeni albüm ve dünya turuna katılmayacağını söyledi.  


Ward, internet sitesinden yaptığı açıklamada, kendisini "dışlanmış" hissettiğini belirtti.  63 yaşındaki müzisyen, grubun kurucu üyelerinden biri olarak kendisine saygı duyulmasını beklediğini sözlerine ekledi. 


1968 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde grubu kuran gitarist Tommy Iommi, vokalist Ozzy Osbourne, basçı Geezer Butler ve davulcu Bill Ward, Kasım ayında Los Angeles'ta düzenledikleri basın toplantısında yeni albümleriyle Haziran 2012'de İngiltere'de yapılacak Download Festivali'ne katılacaklarını, daha sonra da dünya turuna çıkacaklarını açıklamıştı. Ocak ayının başında ise gitarist Iommi'nin lenfoma teşhisiyle kanser tedavisi görmeye başladığı kaydedilmişti. 


Kurucu kadrosu en son 33 yıl önce stüdyoya giren ve birçok kez kadro değiştiren grup, çıkardığı 18 albümle dünya çapında 70 milyonluk satışa ulaşmıştı.


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