Black Mirror’ın yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu

Netflix, Black Mirror dizisinin merakla beklenen 4. sezonun 29 Aralık’ta gösterime gireceğini duyurdu. İlk iki sezonun büyük başarıya ulaşmasının ardından Netflix bünyesine katılan ve 6 bölüm olarak seyirciyle buluşturulan dizinin yeni sezondaki bölümlerinin 'Arkangel’, ‘Crocodile’, ‘Hang the DJ’, ‘USS Callister’, ‘Metalhead’ ve ‘Black Museum’ isimlerini taşıyacağı kaydedildi.

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Bir kısmını halihazırda kullandığımız modern teknolojilerin, toplumları ve hayatımızı nasıl etkileyebileceğine dair akıl açıcı tartışmalar başlatan Black Mirror’ın her yeni bölümüyle ilgili bir fragman yayınlanırken; sezon tanıtım filmiyle birlikte 4. sezona dair 7 yeni video paylaşılmış oldu.

Black Mirror’ın yapımcısı Charles Brooker, ekim ayında gerçekleştirilen ön gösterimin ardından izleyenlerin kendisine, “Bunlar tam birer Black Mirror bölümü, çok teşekkürler” dediğini akttarmıştı.