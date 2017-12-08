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Kültür-Sanat

Black Mirror’ın yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu

Yeni sezonla ilgili olarak toplamda 7 tanıtım videosu yayınlandı

08 Aralık 2017 06:36

Netflix, Black Mirror dizisinin merakla beklenen 4. sezonun 29 Aralık’ta gösterime gireceğini duyurdu. İlk iki sezonun büyük başarıya ulaşmasının ardından Netflix bünyesine katılan ve 6 bölüm olarak seyirciyle buluşturulan dizinin yeni sezondaki bölümlerinin 'Arkangel’, ‘Crocodile’, ‘Hang the DJ’, ‘USS Callister’, ‘Metalhead’ ve ‘Black Museum’ isimlerini taşıyacağı kaydedildi.

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Bir kısmını halihazırda kullandığımız modern teknolojilerin, toplumları ve hayatımızı nasıl etkileyebileceğine dair akıl açıcı tartışmalar başlatan Black Mirror’ın her yeni bölümüyle ilgili bir fragman yayınlanırken; sezon tanıtım filmiyle birlikte 4. sezona dair 7 yeni video paylaşılmış oldu.

Black Mirror’ın yapımcısı Charles Brooker, ekim ayında gerçekleştirilen ön gösterimin ardından izleyenlerin kendisine, “Bunlar tam birer Black Mirror bölümü, çok teşekkürler” dediğini akttarmıştı.

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