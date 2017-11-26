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Yaşam

'Black Friday'e karşı, 'Black Sunday' kampanyası

Sinoplu bir esnaf indirimlerin cuma günü yapılmasına tepki gösterdi: Allah’ın 7 günü var, özellikle Müslümanların kutsal gününü seçiyorlar

26 Kasım 2017 03:33

Tüm dünyada 'Black Friday', yani 'Kara Cuma' adı ile indirim günleri ilan edilmesine tepki koyan Sinoplu bir esnaf, ayın haftanın pazar günü için 'Black Sunday' yani 'Kara Pazar' indirim başlattığını duyurdu.

Tüm dünyada 'Black Friday', yani 'Kara Cuma' adı ile indirim günleri ilan edilmesine tepkisini koyan Sinoplu bir esnaf, bu haftanın Pazar günü için 'Black Sunday' yani 'Kara Pazar' indirim günü başlattığını duyurdu. Halksesi.com’dan Mete Çağdaş’ın haberine göre, Sinop’un Türkeli ilçesinde parfüm ve bijuteri dükkanı bulunan Elif Ekser isimli bir vatandaş, AVM’lerde ünlü markaların başlattığı 'Black Friday' adlı kampanyanın özellikle ve kasıtlı olarak seçildiğini ileri sürdü.

"Özellikle Müslümanların kutsal gününü seçiyorlar"

Ekser, “Özellikle Müslümanların kutsal gün ilan ettikleri Cuma gününü seçiyorlar. Niçin? Allah’ın 7 günü var. Neden diğer günler değil de Cuma? Çünkü, Cuma günü Müslümanlar için bayram günü. Bunu bildiklerinden kasıtlı bir şekilde adını 'Kara Cuma' koyarak, bu kutsal günümüze hakaret etme girişiminde bulunuyorlar. Böyle bir algı operasyonu içindeler. Ben de yarın 'Black Sunday' yani 'Kara Pazar' indirim günü başlatıyorum, bundan böyle her yıl aynı tarihler de Black Friday günlerinde, ben de 'Black Sunday' indirim günleri yapacağım“ dedi.

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