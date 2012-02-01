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Spor

BK Pardubice: 69

01 Şubat 2012 23:18

-BK Pardubice: 69 - Beşiktaş Milangaz: 76 ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Basketbolda, FIBA Eurochallenge (K) Grubu'nda yer alan Beşiktaş Milangaz, 2. tur 4. maçında Çek Cumhuriyeti'nin BK Pardubice takımını 76-69 yendi. Çek Cumhuriyeti'nin Pardubice kentindeki CEZ Arena'da yapılan maçın ilk periyodunu 23-21 önde bitiren Beşiktaş Milangaz, devre arasına da 35-34 üstün girdi. İki denk takımın karşılaşmasında skorda fark fazla açılmazken, 3. periyotta hücumda rakibine oranla daha etkili olan Türk temsilcisi bu periyodu da 58-53 önde geçerek maçtan 76-69 galip ayrılmayı başardı. Beşiktaş Milangaz'da Adam Morrison 26 sayı, Ersin Dağlı 14 sayı, Pop Mensah Bohsu 12 sayı ve 12 ribaunt, David Hawkins de 10 sayıyla dikkati çekti. BK Parodubice'de ise Marcus Arnold 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Beşiktaş Milangaz, grubunda bir sonraki maçında sahasında Rusya'nın BC Nizhny takımıyla karşılaşacak. 21 Şubat Salı günü Beşiktaş Milangaz Arena'da yapılacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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