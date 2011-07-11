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Yaşam

BKM oyuncusu Metin Yıldız ölümden döndü!

Kazada yaralanan Yıldız, ambulans ile Çorum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı...

11 Temmuz 2011 03:00

T24 - BKM Mutfak oyuncusu Metin Yıldız, Çorum’da trafik kazası yaptı. Hastaneye kaldırılan Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BKM Mutfak'ın “Çok Güzel Hareketler Bunlar” isimli oyununda oynayan Metin Yıldız, İstanbul’dan  otomobiliyle memleketi olan Ordu’nun Fatsa ilçesine giderken Çorum’un Osmancık ilçesinde kaza yaptı.  

İlçenin Danışmazlar Köyü yakınlarında otomobilinin direksiyon kontrolünü yitiren Yıldız, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. 

Kazada yaralanan Yıldız, ambulans ile Çorum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Metin Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.








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