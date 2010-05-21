BKM oyuncularına dava!

T24- Dershane sınırları içinde, öğrenciler arasında 'duygusal ilişkiyi' yasaklayan ve bu kurallara uymayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi ile gündeme gelen Ankara'daki Pİ Dershaneleri, tiyatrocu Yılmaz Erdoğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın "Çok Güzel Hareketler Bunlar" isimli programında, Pİ Dershanelerinin bu uygulamasını skeç konusu yapılması dershane yöneticilerini kızdırdı. Skeçte, 'dershanenin ticari itibarının zedelendiğini, dershanenin tüzel kişiliğini kamuoyunda küçük düşürüldüğünü ve Yılmaz Erdoğan'ın da 'kötü dershane' yorumunu yaptığını vurgulayan Pİ Dershaneleri Avukatı Taner Ünlü İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde şunları kaydetti:



"Yılmaz Erdoğan ve ekibi; Pİ Dershaneleri ima edilerek yaptıkları skeçte, öğrenci velisi ile şartları görüştükten sonra, öğrencinin karşısına çok kısa etekli ve dekolte giyimli bir kız çıkartılarak, öğrencinin duygusal elektriklenmesi görünümü verip, öğrenci velisine çok gayri medeni ve gerçeğe uymayan bir şekilde; 'Aha... İşte çocuğunuz şimdiden kuralı bozdu. 5'e kadar sayıyorum. Eğer normale dönmezse kaydını siliyorum ve paranız da yanıyor" dedikten sonra, 5'e kadar sayması akabinde öğrencinin kaydının silindiğini ve verilen kayıt parasının da yandığı canlı yayında ifade etmişlerdir. Skeç bitiminde yorum yapan Yılmaz Erdoğan ise konuyu ve uygulamayı saptırarak, 'Aşk'a karşı çıkan dershane yöneticilerine aslında ders vermek gerekir. Bu skeç kötü dershaneyi anlatıyor' şeklinde yorum yapmıştır. Sanatçı Erdoğan ve ekibi bu davranış ve sözleri ile Pİ Dershanelerini ve yöneticilerini kamuoyunda kötülemiş ve küçük düşürmüştür. Pİ Dershanelerin ticari itibarını zedeleyen bu davranış ve sözlerin yayın yolu ile yapılması da göz önüne alınarak Yılmaz Erdoğan ve Skeci oynayan oyuncular hakkında soruşturma başlatılması ve ilgili ceza hükümleri gereğince cezalandırılmasını talep ediyoruz."