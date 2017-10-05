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Ekonomi

BKM Express, beş yılda 1.5 milyon kullanıcıya ulaştı

İstanbul, 5 Ekim (DHA) – BKM Express, beş yıl önce beş işyeri ve dokuz bankayla faaliyete geçen BKM Express, tarih itibarıyla 17’si banka biri banka dışı olmak üzere 18 kurum, 24 binin üzerinde iş yeri, 1

05 Ekim 2017 20:22

İstanbul, 5 Ekim (DHA) – BKM Express, beş yıl önce beş işyeri ve dokuz bankayla faaliyete geçen BKM Express, tarih itibarıyla 17’si banka biri banka dışı olmak üzere 18 kurum, 24 binin üzerinde iş yeri, 1.5 milyon kullanıcıya ulaştı ve son iki yılda yüzde 100 büyüdü.
Düzenlenen basın toplantısında, beş yılın öyküsünü aktaran BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu: “BKM Express, Türkiye\'de dijital cüzdan kategorisinin oluşmasını sağlayarak, dijital ödemelerin liderliğini yaptı ve beş yılda Türkiye\'nin ulusal dijital cüzdanı oldu. BKM Express olarak ödeme deneyimini geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye’de dijital ödemeyi yaygınlaştıran BKM Express,beşinci yaşını Türk Hava Yolları’nda geçerli “5 Milyon Mil” kampanyasıyla kutlayacak.
Türkiye’yi dijital cüzdan teknolojisiyle tanıştıran BKM Express beşinci yaşını kutluyor. Türkiye’nin ilk dijital cüzdanının hızlı, güvenli ve kolay alışverişin yanı sıra 5 yılda getirdiği tüm yenilikler, 5 Ekim’de düzenlenen basın toplantısında anlatıldı. BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, “BKM bünyesinde beş yıl önce beş işyeri ve dokuz bankayla başlayan bu yenilikçi girişim, günümüzde 17’si banka, biri banka dışı olmak üzere 18 kurum, 24 binin üzerinde iş yeri ve 1.5 milyonun üzerinde kullanıcıyı kapsayan dev bir ekosisteme dönüştü. Türkiye’de ödeme için kullanılan kartların yüzde 99’unu tanımlayabildiğimiz bir dijital cüzdanımız var. Bugün 5 yıllık sürecin bizi getirdiği noktayı ve BKM Express\'in üstlendiği misyonu tek cümlede tanımlamak gerekirse, şunu diyebiliriz; ‘BKM Express Türkiye\'de dijital cüzdan kategorisinin oluşmasını sağlayarak dijital ödemelerin liderliğini yaptı ve 5 yılda Türkiye\'nin ulusal dijital cüzdanı oldu.” dedi.

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