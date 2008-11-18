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Yaşam

BJK'li Optik Başkan anısına atkı ve Sweatshirt çıkardı

Kartal Yuvası, unutulmaz tribün lideri Optik Başkan anısına atkı ve Sweatshirt çıkardı

18 Kasım 2008 02:00

Kartal Yuvası, unutulmaz tribün lideri Optik Başkan anısına atkı ve Sweatshirt çıkardı.

Beşiktaş tribünlerinin sevilen ve unutulmaz ismi Mehmet Işıklar (Optik) anısına çıkartılan atkı ve Sweatshirt'ler Kartal yuvasında satılmaya başlandı.

Mehmet Işıklar anısına çıkartılan ve kısa zamanda tükenen atkı ve Sweatshirt'lere Beşiktaş taraftarı yoğun ilgi gösteriyor.
Kartal Yuvası, tüm Beşiktaşlılar'ın ve Beşiktaş tribünlerine emek verenlerin dilediklerinde bu ürünleri alarak Mehmet Işıklar'ın anısını yaşatabilmeleri amacıyla, fiyatları maliyet seviyelerinde tutmaya özen gösterdi.
Kartal Yuvası'nda normal Sweatshirtler 54.95 - 69.95 YTL aralığında ve atkılar 22.95 - 24.95 aralığında satılırken, bu özel Sweatshirt 29.95 YTL'den, atkı ise 14.95 YTL'den taraftara satılıyor.

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