BJK TV'de Eboue için ırkçı sözler

T24 - Beşiktaş'ın Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası, Beşiktaş'ın televizyon kanalı BJK TV'deki Manşet programında G.Saraylı futbolcu Eboue için ırkçı sözler sarf edildi. Spor yorumcusu Burhan Akdağ Eboue için "Bu Eboue'ye bakın hafta içinde National Geographic'te çok sık görürsünüz" dedi.
Uzun süre yerde kalmıştı
Galatasaraylı futbolcu Eboue, maçın son anlarına doğru sakatlanınca uzun süre yerde kalmış, tribünler de futbolcuya "zaman geçirdiği gerekçesiyle" tepki göstermişti. Eboue, tribünlerden gelen bir pet şişenin ayaklarına değmesine rağmen başını tutarak birkaç dakika yerde yatınca tepki toplamıştı.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusuna bir tepki de BJK TV'de yapıldı. BJK Manşet adlı programda yorumculuk yapan Burhan Akdağ, Eboue hakkında şok ifadeler kullandı.Maymun benzetmesi
Akdağ, siyah beyazlı taraftarlarının oyunu soğuttuğu gerekçisiyle tepki gösterdiği Eboue hakkında, "Bu Eboue'ye bakın hafta içinde National Geographic'te çok sık görürsünüz" dedi..
Özür diledi
Kanaltürk'te yayınlanan Telegol programına telefonla bağlanan Akdağ, "Eboue hakkında söylenen sözler bana ait, canlı yayında söylediğim sözler. 9.30 gibi söyledim. Ben o programda konuğum. Daha önce de konuk olmuştum; maç öncesi ve sonrasında yorumlarda bulundum. Bu cümlenin anlamını her türlü yaparım." dedi.
Burhan Akdağ şöyle devam etti:
"National Geographic'i izlerseniz her şeyi görebilirsiniz. Dostlarım aradı keşke söylemeseydin dediler. Galatasaray büyük bir camia, yanlış anlamalarını istemem. Galatasaray camiasından özür dilerim. Bugün Beşiktaş camiasında bu konu hakkında bir şeyler konuşulmuş, olay kapatılmak istenirken bu kelimeler çıktı. Bu her türlü anlama çekebilirim"'Maymuna da benzetirler aslana da'
Çok belgesel izlediğini ve aslanların mücadelesini gördüğünü söyleyen Akdağ, "Sular ve çakmakla mücadele eden aslana da benzetebilirim. Ağzımdan zenci kelimesi çıkmadı. Aslanlar sahadaydı, çakmağı atanlar ayrı bir konu. Dediklerimden maymuna da benzetirler, yılana da benzetirler, aslana da benzetirler" ifadelerini kullandı.'Söylememem gerekiyordu'
Burhan Akdağ sözlerini şöyle noktaladı:
"Galatasaray camiası ve Eboue'den özür dilerim. Bu sözlerden kırılanlardan özür dilerim. Öyle bir laf çıktı. Mahkemeye versinler problem değil, söylememem gereken bir laftı"