BJK TV'de Eboue için ırkçı sözler

Galatasaraylı futbolcu Eboue, maçın son anlarına doğru sakatlanınca uzun süre yerde kalmış, tribünler de futbolcuya "zaman geçirdiği gerekçesiyle" tepki göstermişti. Eboue, tribünlerden gelen bir pet şişenin ayaklarına değmesine rağmen başını tutarak birkaç dakika yerde yatınca tepki toplamıştı.Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusuna bir tepki de BJK TV'de yapıldı. BJK Manşet adlı programda yorumculuk yapan Burhan Akdağ, Eboue hakkında şok ifadeler kullandı.Akdağ, siyah beyazlı taraftarlarının oyunu soğuttuğu gerekçisiyle tepki gösterdiği Eboue hakkında, "Bu Eboue'ye bakın hafta içinde National Geographic'te çok sık görürsünüz" dedi..Özür dilediKanaltürk'te yayınlanan Telegol programına telefonla bağlanan Akdağ, "Eboue hakkında söylenen sözler bana ait, canlı yayında söylediğim sözler. 9.30 gibi söyledim. Ben o programda konuğum. Daha önce de konuk olmuştum; maç öncesi ve sonrasında yorumlarda bulundum. Bu cümlenin anlamını her türlü yaparım." dedi.Burhan Akdağ şöyle devam etti:"National Geographic'i izlerseniz her şeyi görebilirsiniz. Dostlarım aradı keşke söylemeseydin dediler. Galatasaray büyük bir camia, yanlış anlamalarını istemem. Galatasaray camiasından özür dilerim. Bugün Beşiktaş camiasında bu konu hakkında bir şeyler konuşulmuş, olay kapatılmak istenirken bu kelimeler çıktı. Bu her türlü anlama çekebilirim"Çok belgesel izlediğini ve aslanların mücadelesini gördüğünü söyleyen Akdağ, "Sular ve çakmakla mücadele eden aslana da benzetebilirim. Ağzımdan zenci kelimesi çıkmadı. Aslanlar sahadaydı, çakmağı atanlar ayrı bir konu. Dediklerimden maymuna da benzetirler, yılana da benzetirler, aslana da benzetirler" ifadelerini kullandı.Burhan Akdağ sözlerini şöyle noktaladı:"Galatasaray camiası ve Eboue'den özür dilerim. Bu sözlerden kırılanlardan özür dilerim. Öyle bir laf çıktı. Mahkemeye versinler problem değil, söylememem gereken bir laftı"