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Yaşam

BJK Plaza'da yangın

Beşiktaş'taki Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan BJK Plaza'daki Al Jamal ve Beyrut isimli 2 kafeterya, saat 03:00 sıralarında yanmaya başladı

12 Ocak 2012 02:00

T24 - Beşiktaş'taki Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan BJK Plaza'daki Al Jamal ve Beyrut isimli 2 kafeterya, saat 03:00 sıralarında yanmaya başladı. Bir anda yükselen alevler plastik levhaları ve ahşap sütunları sardı. Yükselen alevler zaman zaman Anadolu Yakasından bile görüldü.
 

Dün gece BJK Plaza içinde bulunan Al Jamal Badawi ve Beyrouth Cafe'de çıkan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede iki kafeyi de sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen Beşiktaş itfaiyesi yangına müdahalede yetersiz kalınca Şişli ve Mecidiyeköy’den takviye itfaiye ekipleri istendi. Kafelerde ara ara patlama sesleri duyulurken sanayi tüplerinin patlamaması için itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalıştı.



Çevrede panik yarattı


Bazı vatandaşlar yangını korkulu gözlerle evlerinden izlerken bazı vatandaşlar da cep telefonuyla yangını görüntülemeye çalıştı. Yangın çevrede büyük panik yaratırken itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.


Bir vatandaş yangını görür görmez itfaiyeye haber verdiğini ve alevlerin on dakika içinde yükseldiğini söyledi.



Bilgili olay yerine geldi


Beşiktaş Spor Kulubü eski başkanı Sedar Bilgili’de olay yerine geldi. Habercilere görüntü vermek istemeyen Bilgili arabasına binerek olay yerinden ayrıldı.


Ünlülerin uğrak mekanlarından olan her iki cafede de büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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