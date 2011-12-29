-BJK ligin 2. yarısının hazırlıklarına başladı İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 32 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, 6 günlük devre arası tatilinin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak antrenman yaptı. Basına kapılı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç yaptıkları bildirildi. Beşiktaş'ta henüz ülkelerinden dönmeyen Quaresma, Fernandes, Sidnei ve Edu'nun yanı sıra tedavisi süren kaleci Rüştü'nün idmana katılmadığı duyuruldu. Siyah-beyazlı takım, ligde ikinci yarının ilk haftasında 4 Ocak Çarşamba günü Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.