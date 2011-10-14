T24 LogoT24 Logo
Spor

BJK ile Kayserispor yarın 33. randevuda İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2011 12:53

-BJK ile Kayserispor yarın 33. randevuda İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Beşiktaş ile Kayserispor, ligde yarın 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Beşiktaş 18, Kayserispor 8 galibiyet alırken, 6 maç da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların toplam 48 golüne, sarı-kırmızılılar 31 golle karşılık verebildi. Geçen sezon ligde yapılan maçlarda Kayserispor kendi evinde 1-0, Beşiktaş da İstanbul'da 4-2'lik sonuçlarla galip geldi. Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 16 lig maçından 13'ünü kazanırken, 2 maç berabere bitti, Kayserispor sadece 1 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 34, Kayserispor ise 10 gol attı. Kayserispor, genel toplamda galibiyet açısından çok gerisinde kaldığı Beşiktaş'a son dönemdeki lig maçlarında ise üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki son 9 lig maçının 6'sında rakibinden puan almayı başardı. Kayserispor, Beşiktaş ile son 9 maçından 5'ini kazanırken, 1 kez berabere kaldı, 3 kez de yenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24