-BJK ile Kayserispor yarın 33. randevuda İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Beşiktaş ile Kayserispor, ligde yarın 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Beşiktaş 18, Kayserispor 8 galibiyet alırken, 6 maç da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların toplam 48 golüne, sarı-kırmızılılar 31 golle karşılık verebildi. Geçen sezon ligde yapılan maçlarda Kayserispor kendi evinde 1-0, Beşiktaş da İstanbul'da 4-2'lik sonuçlarla galip geldi. Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 16 lig maçından 13'ünü kazanırken, 2 maç berabere bitti, Kayserispor sadece 1 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 34, Kayserispor ise 10 gol attı. Kayserispor, genel toplamda galibiyet açısından çok gerisinde kaldığı Beşiktaş'a son dönemdeki lig maçlarında ise üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki son 9 lig maçının 6'sında rakibinden puan almayı başardı. Kayserispor, Beşiktaş ile son 9 maçından 5'ini kazanırken, 1 kez berabere kaldı, 3 kez de yenildi.