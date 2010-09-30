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Spor

BJK COLA TURKA DEPLASMANDA KAZANDI ANKARA (A.A)

30 Eylül 2010 02:01

-BJK COLA TURKA DEPLASMANDA KAZANDI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Basketbolda, Erkekler Avrupa Kupası Ön Eleme Turu ilk maçında, Beşiktaş Cola Turka, deplasmanda Almanya'nın Deutsche Bank Skyliners takımını 68-61 yendi. İlk periyodu 16-16 eşitlikle geçilen karşılaşmada, devre 37-30 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü periyodu 48-48 eşitlikle geride kalan maçı, Beşiktaş Cola Turka 68-61 kazandı.  Siyah-beyazlı ekipte Andrew Ogilvy 23 sayı ve 10 ribaunt, Cevher Özer 19 sayı ve 13 ribaunt, Bekir Yarangüme de 11 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Ev sahibi takımda ise Dashuan Wood 15 ile en çok sayı üreten isim oldu. Beşiktaş Cola Turka ile Deutsche Bank Skyliners arasındaki serinin ikinci maçı, 5 Ekim Salı günü Beşiktaş Cola Turka Arena'da yapılacak.

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