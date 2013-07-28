BJK Başkanı Fikret Orman: 'Gezi'yi Çarşı organize etmedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün siyah beyazlı takımın Avusturya'nın Lienz bölgesinde gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampını ziyaret etti. İngiltere Premier Ligi takımlarından Southampton ile Beşiktaş arasında oynanan ve Siyah Beyazlıların 3-1 kaybettiği hazırlık maçını da izleyen Orman, karşılaşma sonrası basın mensupları ile bir araya geldi. Takımın kamp yaptığı otelde gerçekleşen iftar yemeği sonrası Beşiktaş'ı takip eden muhabirlerle sohbet eden Orman, önemli açıklamalar yaptı.

‘Çarşı Beşiktaş’ın üst kimliği değildir’

Doğan Haber Ajansı’ndan Övünç Özdem’in haberine göre, Orman Çarşı Grubu'nun Gezi Parkı olaylarını organize eden bir topluluk gibi yansıtılmasından rahatsızlık duyduğunu da söylerken, "Sanki Gezi olayını Çarşı organize etti gibi bir hava yaratıldı. Ancak o protestolar Türkiye genelinde oldu. Taraftarımızın Kasımpaşa Stadı'nda protesto yapacağı söyleniyor. Diğer taraftarların protestolarından söz edilmiyor. Ayrıca Çarşı Beşiktaş'ın bir üst kimliği değildir. Çarşı Beşiktaş'ın alt, taraftar kimliğidir. Ayrıca Gezi Parkı'nda Çarşı'nın bu kadar rol oynamasında İnönü'de oynadığımız son maç olan Gençlerbirliği karşılaşması öncesi çıkan olayların etkisinin olabileceğini de düşünüyorum.”

Orman İnönü Stadı'nın yıkım işlemleri sırasında ortaya çıkan tarihi eser kalıntılarıyla ilgili de şunları söyledi:

‘Kazıdan çıksa çıksa lavabo çıkar’

"Yıkılan yer belli. Neresini yıkıyoruz? Tribünü yıkıyoruz. 1963 senesinde yapılan yeri yıkıyoruz. Biz daha o bölgede temelin altına inmedik. Temelin altına inmediğimiz bir yerde nasıl bir şey çıkabilir. Oradan çıksa çıksa lavabo çıkar. Eğer zeminden aşağıya inseydik ve orada bir şey çıksaydı tamam, üzerine konuşabilirdik. Ben Beşiktaş Kulübü Başkanıyım ve ilk günden itibaren dediğim bir söz var. Kimse bana bugüne kadar stadın farklı bir yerde yapılması konusunda imada bile bulunmadı. Size başka bir yerde stat verelim de, gidin orda oynayın diyen olmadı. Böyle bir konuşma dolaylı bile geçmedi.

Bunu Beşiktaşlıların dışında kimse konuşmuyor. İşte şöyle oldu, stat gidiyor, yok efendim Kazlıçeşme'de oynayacakmışız... Bunu insanlar neye göye söylüyorlar bilmiyorum. Şimdi yeni bir laf daha çıktı. Stat bir senede bitmez. Tamam bir senede bitmedi diyelim. Bir işe başladık. Bu işi bir senede nasıl yapacağız diye konuşacağımıza, kompleksli bazı insanların açıklaması ile olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Stadın inşaatı konusunda eylül ayı sonu için temel atma töreni düşünüyoruz. Stadın üstünü de tamamen kapatacağız."