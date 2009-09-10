BJK Ali Sami Yen' de kazanamıyor

Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak sezonun ilk derbisine ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Stadı, son dönemdeki derbilerde Galatasaray'ın galibiyetlerine sahne oldu.

Ali Sam Yen Stadı'ndaki son 5 lig randevusunu da Galatasaray kazandı.



Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günkü maçla birlikte Ali Sami Yen Stadı'nda 51. kez karşı karşıya gelecek.



Turkcell Süper Lig'de iki ezeli rakip, Ali Sami Yen Stadı'nda Cumartesi günü 33. kez karşılaşacak.