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Spor

BJK Ali Sami Yen' de kazanamıyor

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Cumartesi günkü derbinin oynanacağı Ali Sami Yen Stadı'nda, 11 lig maçından 10'unu GS, 1'ini BJK kazandı.

10 Eylül 2009 03:00

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Cumartesi günkü derbinin oynanacağı Ali Sami Yen Stadı'nda, 11 lig maçından 10'unu GS, 1'ini BJK kazandı.

Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak sezonun ilk derbisine ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Stadı, son dönemdeki derbilerde Galatasaray'ın galibiyetlerine sahne oldu.

Ezeli rakipler arasında Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan son 11 lig maçından 10'unu ev sahibi Galatasaray, sadece 1'ini konuk Beşiktaş kazandı.

Beşiktaş, Mecidiyeköy'de son 11 lig derbisinden sadece, şampiyonluğa ulaştığı 2002-2003 sezonundakini İbrahim Üzülmez'in golüyle 1-0 kazanabildi.

Ali Sam Yen Stadı'ndaki son 5 lig randevusunu da Galatasaray kazandı.

Mecidiyeköy'de 51.randevu


Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günkü maçla birlikte Ali Sami Yen Stadı'nda 51. kez karşı karşıya gelecek.

Ezeli rakipler arasında Ali Sami Yen Stadı'ndaki randevularda beraberliklerin fazlalığı göze çarparken, Galatasaray 17, Beşiktaş ise 10 kez galip geldi, 23 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı.

Mecidiyeköy'de yapılan maçlarda Galatasaray'ın toplam 60 golüne, Beşiktaş 56 golle yanıt verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Stadı'nda ilk kez 9 Ekim 1966 tarihinde lig maçında karşı karşıya geldi ve müsabaka 2-2 bitti.

Ligde 33. kez karşılaşacaklar


Turkcell Süper Lig'de iki ezeli rakip, Ali Sami Yen Stadı'nda Cumartesi günü 33. kez karşılaşacak.

Mecidiyeköy'de bugüne dek yapılan 32 lig maçında, sarı-kırmızılıların 13, siyah-beyazlıların ise 6 galibiyeti bulunurken, 13 maçta da taraflar eşitliği bozamadı.

Ligde Galatasaray'ın 45 golüne, Beşiktaş 36 golle karşılık verdi.

Ali Sami Yen Stadı'nda geçen sezon yapılan maçı Galatasaray 4-2 kazandı.

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