T24 - “Ergenekon terör örgütü üyeliği, evrakta sahtecilik, tehdit ve iftira” suçlamasıyla tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in yaklaşık iki yıl süren İsmailağa cemaati soruşturmasında mahkeme kararıyla dinlenen telefon konuşmaları binlerce sayfayı buluyor. Cemaate ilişkin haberleşmelerde adı en sık geçen isimlerden olan Tek Çelik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi işadamı Mehmet Çelik'in iş görüşmeleri dikkat çekiyor.



İsmailağa konuşmalarında kim kimdir?



Cemaat hakkında soruşturma açılan Erzincan'daki ortam için “zulüm, baskı” ifadelerini kullanan Çelik'in, Yeni Şafak gazetesinin sahibi Ahmet Albayrak'a “olayın üzerine gitmezse işlerinin düzelmeyeceği” yolunda yaptığı uyarıyı dün yayımlamıştık.





Bazı bölümlerini bugün yayımladığımız konuşmalarında Çelik, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi yenileme projesi işinin doğrudan “beyefendi” aracılığıyla halledildiğini söylüyor.





Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden de proje temini girişimde bulunan Çelik, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı'ndan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile yaptığı işler için “faiz indirimi” desteği istiyor.





Konuşmalarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Suudi Arabistan gezisine katılan işadamı heyetinde bulunduğunun altını çizen Çelik'in, konuşma dökümlerinde adı verilmeyen bir “Devlet Bakanı”na telefonda “Bizim yerimize gireni onaylamayacaksın” tonunda bir ifade kullanması dikkat çekiyor.



İsmailağa cemaati soruşturmasında mahkeme kararıyla telefonları dinlenen Mehmet Çelik'in bazı görüşmeleri, özetle şöyle:



'ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ İŞİ DİREKT BEYEFENDİ'DEN'







İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI







Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 XX XX numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.







Kayıt Sıra No : ( ) 431029723 ID

Tarih, Saat Süre : 06 Mart 2009 / 15:24:29 / 00:02:30

Arayan veya Aranan Numara : 0 532 613XXXX / 0 532 216XXXX

Arayan veya Aranan Kişi : Mehmet ÇELİK / X

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :







X Efendim Mehmet abi

Mehmet ÇELİK : Selamün aleyküm

X Aleyküm selam Mehmet abi

Mehmet ÇELİK : Herhalde çok yoğunsunuz bu ara

X Valla koşturuyoruz Mehmet abi yav ordan oraya işte bayağı yoğunuz çok şükür bir sıkıntı yok ama yoğunuz

Mehmet ÇELİK :Şimdi ben sana bir şey demiştim de bu Hilal KİRATÇI

X Eski konu mu

Mehmet ÇELİK : He

X Ben baktım ona yeni başvuru o daha çok yeni eski başvuru değil

Mehmet ÇELİK : Değil evet

X Çok ham bir başvuru çok da böyle hani olabilecek bir proje içeriği yok işin açıkcası ilgili direktörlüklere baktım yani çok böyle

Mehmet ÇELİK : Yoksa önemli değil o vakit

X He çok böyle aman aman bir şey değil

Mehmet ÇELİK : He aman aman bir şey değil. Bizim şimdi bir şey yapma durumumuz var mı orda istifalar oldu

X Evet

Mehmet ÇELİK : Benimde istediğim başka bir şey yok burada sizden başka bir girişimimin olma durumu zamanı gelmedi

X Yok gelmedi. Siz sadece dediğim gibi o kültür merkezinin projeleri şeye verildi

Mehmet ÇELİK : Onu tamam orayı görüşüyorum.

X Tamam o zaten esası o öbür restarasyon ihaleleri zaten ilan edilecek ben sana haber veririm ilanları

Mehmet ÇELİK : Ben şeyin üzerinde çok duruyorum Taksim Atatürk Kültür Merkezinin

X O tamam o iş o zaman dedim ya beyfendiden direk beyfendiden

Mehmet ÇELİK : Tamam

X Görüşmeniz lazım yani

Mehmet ÇELİK : Yani görüşme zamanı geldimi hemen yoksa daha var mı

X Geldi geldi geldi çünkü biz projeleri kültür bakanlığına teslim ettik.

Mehmet ÇELİK : Hee

X Buradaki bütün işi bitti projeler anıtlar kurulu onayı falan hepsi alınmış bir ay içinde ihaleye çıkabilecek düzeyde şimdi ihale hazırlıkları yapılıyor.Yani ondan öncesinde bu işin

Mehmet ÇELİK : İhaleyi kültür bakanlığı mı yapacak

X Biz yapacağız ama ihalede olmayabilir direk davet usulüyle de olabilir yani bunun kararını büyüklerimiz verecek







431029723 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.







Mehmet ÇELİK : Tamam tamam sağol

X Zamanı gelmiştir yani ama gecikmeyin ben onun için söyledim size

Mehmet ÇELİK : Tamam tamam teşekkür ederim

X Tüm projeleri her şeyi hazır kültür bakanlığına teslim edildi

Mehmet ÇELİK : Hım

X Konu böyle

Mehmet ÇELİK : Tamam

X Peki kolay gelsin

Mehmet ÇELİK : Sağol hayırlı günler

X Zaten diğer konularda internet sayfamızdan arkadaşlar takip ederse

Mehmet ÇELİK : Evet takip ediyoruz

X İlan ediyoruz ordan

Mehmet ÇELİK : Tamam

X Tamam

Mehmet ÇELİK : Sağol

X Peki Mehmet abi sağol

Mehmet ÇELİK : Hadi selamün aleyküm













0 532 216XXXX numaralı telefon Yusuf ŞAHİN (Fatura Adresi; Tepedelen Çeşme Sokak No:10 Daire:4 Unkapanı Fatih / İSTANBUL ) adına kayıtlıdır.







Bu tutanak 06.03.2009 tarihinde saat:15.30‘ de tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.













ZİRAAT BANKASI'NDAN İŞ İÇİN ARACILIK TALEBİ







İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI







Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 XX XX numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.







Kayıt Sıra No : ( ) 431168877 ID

Tarih, Saat Süre : 06 Mart 2009 / 17:50:16 / 00:03:44

Arayan veya Aranan Numara : 0 532 241XXXX / 0 532 613XXXX

Arayan veya Aranan Kişi : X / Mehmet ÇELİK

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :







Mehmet ÇELİK : Selamünaleyküm

X Ve Aleykümselam Mehmet abi

Mehmet ÇELİK : Nasılsınız

X İyiyim abi şükürler olsun sen nasılsın

Mehmet ÇELİK : Sağolun bizlerde iyiyiz

X Allah iyilik versin Mehmet abi

Mehmet ÇELİK : Ben dünde aramıştım bir daha aramayı da unuttum sen çok geziyorsun galiba çok müşteri topluyorsun inşallah

X Yav Mehmet abi gezen kurt aç kalmıyormuş aç kalmayalım diye geziyoruz işte ne yapalım öyle diyorlar gezen kurt aç kalmazmış diyorlar

Mehmet ÇELİK : Evet

X Bizde uğraşıp duruyoruz bakalım ne olacak

Mehmet ÇELİK :Gezen kurttan yatan çakal daha şeydir aktiftir. Şimdi ben niye rahatsız ettim şimdi ziraat bankası şeye ee nedir İstanbul’a bir proje yapıyor.

X He he

Mehmet ÇELİK : Oranın şeyini nedir bir firma arıyorlar müşavirliğini yapacak projelerini yapacak hem de ihaleyi yapacak böyle bu işi ihale edecekler

X Danışmanlık firması arıyorlar

Mehmet ÇELİK : Danışmanlık firması arıyorlar

X Hı hı

Mehmet ÇELİK : Bu danışmanlık firması benim projelerimi çizen

X Hı hı

Mehmet ÇELİK : Hem Ankara’da hem İstanbul’da iyi yani her projeyi yapıyor alanı alt yapısından elektriği mekaniği hepisi bir kol üstünde

X Evet

Mehmet ÇELİK : Tabi o da benim şeyim olduğu için bana söyledi nerden bana nasıl yardımcı olursun bende yardımcı olacağım senden yardım istiyorum efendim.

X Mehmet abi şöyle söyleyeyim bunlar ben şeyi incelemedim ben bununla ilgili ihalemi yapacaklar yoksa bir beğeni suretiyle mi alacaklar bilmiyorum.

Mehmet ÇELİK : Hımm

X Ancak, ancak her halükarda burada genel müdür beyin tercih konusu olacaktır. Dolaysıyla bunlar genel müdür beyin tercih konusunuda bizzat ona bir şekilde ulaşmaları gerekiyor yani alt kademede yapılacak fazla bir şey olmaz ama buna rağmen prosedür nasıl çalışacakmış ben onları öğrenmeye çalışayım sana Pazartesi günü bilgi vermeye çalışayım tamam mı?

Mehmet ÇELİK : Tamam şimdi şöyle bir şey ben genel müdüre telefon eder giderim ama ben bunu şunu istiyorum evvela bunu gidip bir görmek şimdi görürse kimse başka yere gitmez.







431168877 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.







X Anladım

Mehmet ÇELİK : Bu İngiltere’de denetim firmacılığı İngiltere’yi denetliyor orada ki inşaatları İngiliz firmasını

X Anladım abi

Mehmet ÇELİK : Bu yurt dışına bayağı aktif durumdadır.

X Anladım abi bunlar yani dediğim gibi ihaleyi nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Beğeni mi yapıyorlar ihale mi açtılar bilmiyorum. Tamam beğeni suretiyle yapıyorlarsa mutlaka bunlar kendileri bir teklif toplayacaklardır.

Mehmet ÇELİK : Evet

X O zaman kendileri teklif toplama aşamasında bizim yapabileceğimiz hiçbir şey olmaz ama girdiydi belgeydi ben bunları toparlar

Mehmet ÇELİK : Hımm

X Seni Pazartesi günü ararım. Derim sistem şuymuş böyle böyleymiş şöyle şöyleymiş diye söylerim.

Mehmet ÇELİK : Tamam yani ben nerde gideceğim ne yapacağım yol istiyecem doğru birine yardımcı olayım benimde kalan işlerimi yapıyor.

X Olur abi

Mehmet ÇELİK : Hemde o da olursa orda bana da ihaleleri almaya yardımcı olur.

X Anladım Mehmet abi. Anladım ben bununla ilgili en azından destek olabilecek bir ön çalışmayı yaparım sana Pazartesi günü dönerim abi.

Mehmet ÇELİK : Tamam sağol teşekkürler. Onun için rahatsız ettim.Görüşürüz

X Eyvallah abi estağfurullah estağfurullah iyi akşamların olsun

Mehmet ÇELİK : İyi akşamlar sağol

X İyi hafta sonların olsun Mehmet abi

Mehmet ÇELİK : Sağolun sizlere de













0 532 241XXXX numaralı telefon Seyfi UZUN ( Fatura Adresi; TC Ziraat Bankası Loj. Yıldız Blok No:9/40 K:A1 Yenimahalle/ANKARA) adına kayıtlıdır.







Bu tutanak 06.03.2009 tarihinde saat:18.10‘da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.













BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU BAŞKANI'NDAN FAİZ RİCASI













İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI













Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 XX XXnumaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.

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Kayıt Sıra No : ( ) 394403533 ID

Tarih, Saat Süre : 14/01/2009 / 15:04:06 /00:03:07

Arayan veya Aranan Numara : 0 532613XXXX / 0 532435XXXX

Arayan veya Aranan Kişi :(Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş / Sabahattın KALYONCUOĞLU ( BYDK BAŞKANLIĞI )

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :







<><><><><><><><><><><><><><><><><> </> Sabahattın KALYONCUOĞLU : Alo Mehmet ÇELİK : : Selamünaleyküm Sabahattın KALYONCUOĞLU : Aleykümselam Mehmet ÇELİK : : Nasılsınız Sebahattin bey Sabahattın KALYONCUOĞLU : Teşekkür ederim hormet ediyorum sizler nasılsınız Mehmet ÇELİK : : Bizlerde iyiyiz Sabahattın KALYONCUOĞLU : Allah iyilik versin sesini duymak çok güzel ne yapıyorsun Ankara da mısın? Mehmet ÇELİK : : İstanbuldayım Sabahattın KALYONCUOĞLU : İnşallah yaramazlık yok her şey iyimidir Mehmet ÇELİK : : Allaha şükür piyasa berbat olduğu için sıkışıyoruz Sabahattın KALYONCUOĞLU : Evet doğru piyasa çok kötü Allah kolaylık versin çok zor. Mehmet ÇELİK : : Tokilerle bazı sıkıntılarımız oluyor daha önce ki sözleşmeye göre onunda elinde bir şey yok benim bilader de bu konuda berbat grubu uğraşıp duruyoruz Sabahattın KALYONCUOĞLU : Çok zor Allah kolaylık versin güzel işler yapıyorsunuz birde o var Mehmet ÇELİK : : Piyasa tıkandı ya yandık tokiye çalışıp ona veriyoruz oda yetmiyor şimdi bankaya veriyoruz tabiî ki bankadan parayı çekemiyoruz Sabahattın KALYONCUOĞLU : Değil mi ? Mehmet ÇELİK : : Bankalara faiz ödüyoruz Sabahattın KALYONCUOĞLU : Biliyorum banka ya faiz ödüyorsunuz Mehmet ÇELİK : Şimdi benim biladerim bu konu hakkında sizinle görüşmek ister sizin burada bir yardımınız olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum Sabahattın KALYONCUOĞLU : Evet abi bende bilmiyorum kim gelecek Yusuf mu ? Mehmet ÇELİK : : Hasan Osman Sabahattın KALYONCUOĞLU : Gelsin bakalım görüşelim bize ne düşüyor bakalım ne yapabiliriz Mehmet ÇELİK : : Ne vakit istersin Sabahattın KALYONCUOĞLU : Ne zaman isterse gelsin yarın olabilir abi yardın saat:10.00 a gelsin Mehmet ÇELİK : : Başbakanlıktasın öyle değil mi? Sabahattın KALYONCUOĞLU : Evet yüksek denetleme kurulu ABD elçisini hemen karşısında Mehmet ÇELİK : : Bende Ankara ya geldiğim de istiare almak için gelecem galiba tokiyi mahkemeye verecek tokiyi Sabahattın KALYONCUOĞLU : Tamam o zaman abi nasıl dersen ne zaman emredersen memnun oluruz Mehmet ÇELİK : : İstanbula gelemiyorsun galiba Sabahattın KALYONCUOĞLU : Bu aralar gelemedim abi ama gelecem ziyaret edecem seni gelince seni geçmiyor biliyorsun Mehmet ÇELİK : : Bu önümüzde hafta Allah izin verirse bende Ankara ya gelecem Sabahattın KALYONCUOĞLU : Öğleyin gelde bir çopra içelim senin gibi çopran olmaz ama aç bırakmam seni Mehmet ÇELİK : : Oldu teşekkür ederiz Sabahattın KALYONCUOĞLU : Oldu bilmukabele Mehmet ÇELİK : : Sağ ol Sabahattın KALYONCUOĞLU : Saygılar













DEVLET BAKANI'NA: BİZİM YERİMİZE GİRENİ ONAYLAMAYACAKSIN













İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI













Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 XXXXnumaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.







Kayıt Sıra No : ( ) 397989967 ID

Tarih, Saat Süre : 19/01/2009 18:45:49 / 00:01:09

Arayan veya Aranan Numara : 0 532613XXXX / 0 533769XXXX

Arayan veya Aranan Kişi :(Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş / TURKISH PETROLEUM INT.COMPANY LIMITED ( Telefonda konuşan X DEVLET BAKANI )

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :







<><><><><><><><><><><><><><><><><> </> X DEVLET BAKANI : Efendim Mehmet ÇELİK : : Selamünaleyküm X DEVLET BAKANI : Aleykümselam Mehmet ÇELİK : : Nasılsınız sayın bakanım X DEVLET BAKANI : İyiyim sen nasılsın inşallah Mehmet ÇELİK : : Allaha şükür Ankara da mısın Türkiye de misin ? X DEVLET BAKANI : Ankaradayım Mehmet ÇELİK : : Yarın ben istanbuldayım da müsait olabilir misiniz ? X DEVLET BAKANI : Ankara ya geldiğinde ara beni Mehmet ÇELİK : Bu Türk A.Ş. var X DEVLET BAKANI : Ee Mehmet ÇELİK : : ( … anlaşılmadı ) geldi oraya bunu onaylamayacaksın bizim yerimize girdi X DEVLET BAKANI : Öyle mi Bi geldiğinde bana bi söyle bunu Mehmet ÇELİK : : Geldiğimde bilgi verecem sana X DEVLET BAKANI : Oldu Mehmet ÇELİK : : Bir şey var X DEVLET BAKANI : Olur ne var Mehmet ÇELİK : : Hamit bey de bir araştırma yaptı onunla gelecem bilgi verecek sana X DEVLET BAKANI : Tamam Mehmet ÇELİK : : Geç vakitse dersin bana X DEVLET BAKANI : Bana arasın Mehmet ÇELİK : : Peki bakanım tamam X DEVLET BAKANI : Sağ ol Mehmet ÇELİK : : Sağolun bakanım selamünaleyküm X DEVLET BAKANI : Aleykümselam



















'BAKANIM TELEFONDA SÖYLEYEMEYECEĞİM'

İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI













Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 XXXX numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.







Kayıt Sıra No : ( ) 406492799 ID

Tarih, Saat Süre : 30/01/2009 12:03:57/ 00:01:00

Arayan veya Aranan Numara : 0 532613XXXX / 0 533769XXXX

Arayan veya Aranan Kişi :(Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş / TURKISH PETROLEUM INT.COMPANY LIMITED ( Telefonda konuşan X DEVLET BAKANI )

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :







<><><><><><><><><><><><><><><><><> </> X DEVLET BAKANI : Efendim Mehmet ÇELİK : : Selamünaleyküm bakanım X DEVLET BAKANI : Aleykümselam Mehmet bey Mehmet ÇELİK : : Nasılsınız ? X DEVLET BAKANI : İyiyiz sizler nasılsınız Mehmet ÇELİK : : Ben Bekir’in düğününe gelmesin siz cumartesi günü Ankara damısınız X DEVLET BAKANI : Gayret edecem Mehmet ÇELİK : : Ankara da mısınız sizinle görüşmek istiyorum X DEVLET BAKANI : Şuan Ankara dayım yoğunum biraz Mehmet ÇELİK : : Yarın ? X DEVLET BAKANI : Yarın İstanbulda olacam ama ona göre gelmeye çalışacam Mehmet ÇELİK : : Tamam X DEVLET BAKANI : Hayırdır bir şey mi var Mehmet ÇELİK : : Bir konu konuşacam telefonda söylemeyecem X DEVLET BAKANI : Sen şuan Ankara damısın? Mehmet ÇELİK : : Yok ben İstanbuldayım yarın sabah geliyorum Ankara ya X DEVLET BAKANI : Ona göre bir bakayım olur mu ben sana bildiririm Mehmet ÇELİK : : Tamam bakanım X DEVLET BAKANI : Sağ ol



















'CUMHURBAŞKANI'YLA ARABİSTAN'A GİDİYORUM, BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAM'







İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI













Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 XXXX numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.







Kayıt Sıra No : ( ) 408847933 ID

Tarih, Saat Süre : 02/02/2009 / 20:08:10 / 00:05:00

Arayan veya Aranan Numara : 0 532318XXXX/ 0 532613XXXX

Arayan veya Aranan Kişi : Osman PEPE / (Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş

Konuşma Dili : Türkçe



















<><><><><><><><><><><><><><><><><> </> Mehmet ÇELİK : : Selamünaleyküm Şahin : Alo Mehmet bey Kurmay Şahin ben sayın bakanımızı takdim edecem müsaitseniz. Mehmet ÇELİK : : Tabi alo Osman PEPE : Selamünaleyküm nasılsın Mehmet ÇELİK : : Aleykümselam sayın bakanım yoğunsunuz galiba bu sefer Osman PEPE : Valla çok yoğunum sabah kalktığım da saat:05.30 tu Mehmet ÇELİK : : Yok toplantıya saat:01.00 de başladın hiç çıkmadın Osman PEPE : Aynen öyle Mehmet ÇELİK : : Allah yardımcınız olusun ne diyelim başka bir şey yapamıyoruz Osman PEPE : Allah razı olsun Mehmet Bey ne edeceğiz ya na yapıyorsun ne ediyorsun Mehmet ÇELİK : : Uğraşıyoruz Sudi Arabistan’a gidiyor Cumhurbaşkanıyla orda şirket kurmuştum imzayı atacam bir taşta iki kuş vuracam Osman PEPE : Cumhurbaşkanıyla mı gidiyorsun Mehmet ÇELİK : : Evet Osman PEPE : İyi ediyorsun Allah yolunu açık etsin Mehmet ÇELİK : : Şimdi bakanım başka bir konu vardır ordan dönüşte bir istiare yapsak burada Kosovalı vardır burada ortak bir iş yapacağız finansman bir sorun Osman PEPE : Dön gel de o zaman görüşelim Mehmet ÇELİK : : Yaklaşık 90 km. lik yol işi Osman PEPE : Anladım Mehmet ÇELİK Mehmet ÇELİK : : Bu baya büyük bir iş oraya saldırıcağız Osman PEPE : Hayırlısı olarak bir dön gel de Mehmet ÇELİK : : Benim biladerim şu şey de spor için bir konu varda seninle görüşmek istiyordu da bende onunla görüşemedim çok yoğundum bende sözleşme yapıyorduk Kosova’yla tama öğrenemedim senin telefonunu versem Metin çelik bu konuyu anlatsa seninde bir yere telefon etsen olabilir mi ? Osman PEPE : Anladım ama kime telefon edecem Mehmet ÇELİK Mehmet ÇELİK : : Yok bakacan makul bir şeyse olacak senin de bir şeyin olmayacak zaten istemeyiz bilirsin Metin Çelik benim kardeşim senin telefonunu versek yarım saat içinde seni arasa müsait olabilir misin ? Osman PEPE : Saat:10.00 dan sonra arasın beni Mehmet ÇELİK : : Saat ondan sonra Osman PEPE : Çünkü kalabalık bir heyetle bir yere çıktık gidiyoruz daha sonra arasın beni Mehmet ÇELİK : : Allah yardımcı olsun sizin bende gideyim de geleyim oturup konuşuruz bu konuyu Osman PEPE : Siz ne ediyorsunuz Yeminli mali müşavir hikayesini Mehmet ÇELİK : : Bir tipik hareketleri var onun dediğini yapmadık dedik çok olursa git deriz ona sizin adamınızı beğendim kusura bakmasın ya buda iyidir de disiplini sağlıyor da vergi vereceksin gibi bizim düşmanımız mısın? Osman PEPE : Ya bırak anamızı ağlattı bize o kadar sigorta öderditti. O kadar vergi ödedik rekortmen oluyoruz ha Mehmet ÇELİK : : Ben rekortmen oldum Osman PEPE : Ciddi mi Mehmet ÇELİK : : Valla ilk yüz beşe girdim Türkiye de



















408847933 ID NUMARALARIN GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR





Osman PEPE : Ne zaman ? Mehmet ÇELİK : : 2007 de şimdi kaça gireceğim belli değil beklide ona girerim Osman PEPE : Ya koçu ve sabancıyı geçeceğiz anasını satayım Mehmet ÇELİK : : Öyle olacak Osman PEPE : Neyse giderse gitsin Mehmet ÇELİK : : Yavaş yavaş ben onu dedim o vakit nasıl biliyorsan o vakit yap dedim siktergitsin ya Osman PEPE : Yapar herhalde yapmazsa dediğin gibi Mehmet ÇELİK : : Ne yani o dünyada yoksa biz yok muyuz ? Osman PEPE : Ölecek değiliz ya Mehmet ÇELİK : : Aslında benim kafam takıldı ona birde bir sıkıntı vardı toparladı beni Osman PEPE : Neyse bir faydası olmuştur Mehmet ÇELİK : : Evet Osman PEPE : Sen ne zaman döneceksin Mehmet ÇELİK : : Perşembe günü döneceğiz Allahın izniyle Osman PEPE : Allah yolunu açık etsin bakalım dönünce görüşürüz Mehmet ÇELİK : : Tamam bakanım



















'KİMSEMİZ KALMIYOR, KÜRTLER'İ DOLDURUYORLAR BURAYA'







İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI







Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.01.2009 Gün Ve 2009/28 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. üzerine kayıtlı, Mehmet ÇELİK adlı kişinin kullandığı 0 532 613 XXXX numaralı GSM hattının 12 Ocak 2009 – 12 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.







Kayıt Sıra No : ( ) 405166197 ID

Tarih, Saat Süre : 28/01/2009 13:53:37/ 00:01:47

Arayan veya Aranan Numara : 0 532613XXXX / 0 532352XXXX

Arayan veya Aranan Kişi :(Mehmet ÇELİK) Tek- Çelik İç ve Dış Tic.San.A.Ş. / Nihat ERŞAHİN

Konuşma Dili : Türkçe



















<><><><><><><><><><><><><><><><><> </> Nihat ERŞAHİN : Mehmet abi Mehmet ÇELİK : : Efendim Nihat ERŞAHİN : Selamünaleyküm Mehmet ÇELİK : : Aleykümselam Nihat ERŞAHİN : Toplantıdamıydın ? Mehmet ÇELİK : : Abdest alıyordum ya Nihat ERŞAHİN : Allah kabul etsin sen hep geç kalıyorsun ben Üskudardayım seninle bir konuyu konuşmak istiyorum buranın başkanı belli oldu Mustafa Kara ama geçen dönemden devam eden olmazsa olmaz dediğimiz bir tane kardeşimiz var il başbakanına söylemek lazım zaten AKP meclis üyesi Mehmet ÇELİK : : Ne Nihat ERŞAHİN : AKP meclisi üyesi ama bunun devam etmesi gerek burda kimsemiz kalmıyor Kürtleri dolduruyorlar burda Mehmet ÇELİK : : Yapma ya Nihat ERŞAHİN : Valla hi billahı onun karşılığı bu çocuklar bunlar olmazsa olmaz yanı Mehmet ÇELİK : : Tamam da bunu kime diyeceğiz İl başkanına mı ona demekle oluyor mu ? Nihat ERŞAHİN : Oluyor o direkt buradaki ilçe başkanlığına söylüyor. Sen buraya ilçe başkanlığına gelmişmiydin ? Mehmet ÇELİK : : Yok ben tanımıyorum onu Nihat ERŞAHİN : Buraya gelmiş gibi bir halın vardı Mehmet ÇELİK : : Hiç hatırlamıyorum telefon var dönerim sana Nihat ERŞAHİN : Tamam





















