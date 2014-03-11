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Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş'den açıklama

T24’te 5 Mart günü yayımlanan "Yolsuzluk operasyonuna adı karışan patronların şirketlerinde neler değişti?" başlıklı haber ile ilgili olarak, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş tarafından yapılan açıklama şöyle.

11 Mart 2014 17:01

 

http://t24.com.tr/ adlı internet sitenizin https://t24.com.tr/haber/yolsuzluk-operasyonuna-adi-karisan-patronlarin-sirketlerinde-neler-degisti/252631   uzantısıyla yayınlanan yazınızda, www.wsj.com.tr isimli internet sitesinde yer alan haberden alıntılanarak Müvekkil Şirket ile ilgili gerçek dışı bilgiye yer verilmiştir. 

Söz konusu haber içeriğinde Müvekkil Şirket, Sayın Mustafa Latif Topbaş’la Bağlantılı Şirket olarak lanse edilmek istenmiştir. Bu bilginin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı olan bu haberi kabul etmediğimizin bilinmesini isteriz. Nitekim kaynak site de bu bilginin yanlışlığını haber metnine işlemiş ve özür dilemiştir.

Öte yandan Müvekkilin halka açık bir şirket olması nedeniyle bu türden gerçeğe aykırı haberlerin yatırımcının yanıltılmasına sebebiyet verme ihtimalinin basın emekçileri tarafından hassasiyetle gözetilmesi gerekmektedir. Bu türden gerçeğe aykırı haberler nedeniyle oluşabilecek maddi ve manevi zararların tazminin takipçisi olacağımızı tüm yatırımcılarımıza ve değerli kamuoyuna saygı ile bildiririz.

 

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş

Vekili

Av. Mustafa ÖZGÜN

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