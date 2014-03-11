Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş'den açıklama

http://t24.com.tr/ adlı internet sitenizin https://t24.com.tr/haber/yolsuzluk-operasyonuna-adi-karisan-patronlarin-sirketlerinde-neler-degisti/252631 uzantısıyla yayınlanan yazınızda, www.wsj.com.tr isimli internet sitesinde yer alan haberden alıntılanarak Müvekkil Şirket ile ilgili gerçek dışı bilgiye yer verilmiştir.

Söz konusu haber içeriğinde Müvekkil Şirket, Sayın Mustafa Latif Topbaş’la Bağlantılı Şirket olarak lanse edilmek istenmiştir. Bu bilginin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı olan bu haberi kabul etmediğimizin bilinmesini isteriz. Nitekim kaynak site de bu bilginin yanlışlığını haber metnine işlemiş ve özür dilemiştir.

Öte yandan Müvekkilin halka açık bir şirket olması nedeniyle bu türden gerçeğe aykırı haberlerin yatırımcının yanıltılmasına sebebiyet verme ihtimalinin basın emekçileri tarafından hassasiyetle gözetilmesi gerekmektedir. Bu türden gerçeğe aykırı haberler nedeniyle oluşabilecek maddi ve manevi zararların tazminin takipçisi olacağımızı tüm yatırımcılarımıza ve değerli kamuoyuna saygı ile bildiririz.

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş

Vekili

Av. Mustafa ÖZGÜN