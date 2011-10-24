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Spor

Bizim hakemlerimiz daha iyi İZMİR (A.A)

24 Ekim 2011 13:57

-Bizim hakemlerimiz daha iyi İZMİR (A.A) - 24.10.2011 - UEFA gözlemcisi eski hakem Hasan Ceylan, son 4-5 yılda Türk hakemlerin aldığı eğitimin Avrupalı meslektaşlarının çok önünde olduğunu belirterek, ''Bizim hakemlerimiz Avrupalı hakemlerden daha iyi'' dedi. Süper Lig'de 1990-94 döneminde 62 maç yöneten emekli İngilizce öğretmeni Hasan Ceylan, İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki işletmesinde İngilizce kitabı satışı yapıyor. UEFA gözlemciliği görevini de yürüten ve son olarak 20 Ekim Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi Athletic Bilbao-FC Salzburg grup karşılaşmasında gözlemcilik yapan Ceylan, FIFA ve UEFA'nın Türk hakemlerine son yıllarda birçok maçta görev vermesinin, hakemler açısından ''büyük bir başarı'' olduğunu belirtti. Ceylan, son 4-5 yılda Türk hakemliğinde çok ciddi aşama kaydedildiğini, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından başlatılan ve UEFA ile entegre olan sistemin bunda etkili olduğunu söyledi. UEFA Hakem Komitesi Üyesi Jaap Uilenberg'in her 2-3 ayda bir Türkiye'ye gelerek hakemlere, gözlemcilere eğitim verdiğini kaydeden Ceylan şöyle konuştu: ''Merkez Hakem Kurulu şimdi bu uygulamayı sürdürüyor. Bunun sonucunda bazı çok değerli Türk hakemlerimiz önemli maçlarda görevlendiriliyor. Türkiye'nin bulunduğu yere bakarsak Avrupa ortalamasına göre iyiyiz. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halil Özkahya, Bülent Yıldırım üst taraflara iyi bir şekilde çıkmaya başladılar. Özelilikle Cüneyt Çakır çok iyi gidiyor. Hangi Türk hakem Avrupa'da maça giderse gitsin başarılı olur. Avrupalı hakemler ve Türk hakemler arasında hiç fark yok. Hatta ben son 4-5 yılda Türk hakemlerin aldığı eğitimin Avrupalı meslektaşlarının çok önüne geçtiğini görüyorum. Bizim hakemlerin şanssızlığı sırtlarında çok fazla medyanın, yorumcuların baskısı var. İdarecilerin demeçlerinin baskısı var. Bunlardan sıyrılsalar çok daha rahat ve güzel maç yönetebilirler. Bizim hakemlerimiz çoğu Avrupalı hakemden daha iyi.''

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