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"Bizim gazetecilerimiz Alman gazeteci kadar değerli değil mi?"

CHP'li Balbay, Deniz Yücel'e uygulanan yöntemin adalet ve hukuk adına kabul edilemeyeceğini söyledi

22 Şubat 2018 00:38

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay,  iddianamesiz 1 yılı aşkın süre Silivri Cezaevi'nde  kalan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in, Başbakan Binali Yıldırım'ın Alman mevkidaşı Merkel'e yaptığı görüşmeden bir gün sonra tahliye edilmesini eleştirdi. Balbay, uygulanan yöntemin adelet ve hukuk adına kabul edilmeyeceğini belirterek "Hapisteki gazeteciler, milletvekilleri tahliye dilekçesini Alman Başbakanı Merkel'e mi yazsınlar?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, TBMM genel kurul çalışmalarında Alman Die Welt gazetesinin Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in tahliyesi hakkında konuştu. Balbay sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Deniz Yücel’in tahliyesi Almanya'da konuşulmaya devam ediyor. Bugün çıkan haberlere göre, Deniz Yücel'in tahliye olacağı tahliyeden iki gün önce Almanya'nın İstanbul Konsolosluğuna iletiliyor ve uçak tutuluyor. Başbakan Yıldırım Alman Başbakan Merkel'le görüşüyor ve ertesi gün serbest bırakılıyor.”

Deniz Yücel'e uygulanan yöntemin adalet ve hukuk adına kabul edilemeyeceğini vurgulayan Balbay,
“Hapisteki gazeteciler ve milletvekilleri tahliye dilekçesini Alman Başbakanı Merkel'e mi yazsınlar? Özgürlük bu kadar ucuz mu? Özgürlük böylesine pazarlığa tabi bir şey mi?" sorularıyla tepkisini dile getirdi. 

Balbay, "'Hukukun üstünlüğü' diyorsunuz hukuk o kadar üstün bir yerdeki ancak ve ancak devlet başkanları, yabancı başbakanlar aracılığıyla ulaşılabiliyor" dedi.

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Mustafa BalbayDeniz YücelAlmanyaMerkel

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