'Bizi suça azmettiren devlet'

T24

'Karısını dövene karışmak haksız fiil'



Ne olmuştu?



Ankara'da karısına şiddet uygulayan kocaya müdahale ettiği için üç ay 10 gün hapis cezası alan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlileri Hakan Mertcan ve Cenk Yiğiter, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bir e-posta gönderdi. Bianet'ten Çiçek Tahaoğlu'nun haberine göre, e-postada, "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi"nin kendilerini suça azmettirdiğini ifade eden Mertcan ve Yiğiter, bakanlığı Adalet Bakanlığı'nı Kanun Yararına Bozma yoluna gitmeye çağırmaya davet etti.Yiğiter, Adalet Bakanlığı'nın re'sen hareket etme yetkisi olduğunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ya da kamuoyundan bir çağrı gelirse kararın bozulabileceğini söyledi. Kendilerine verilen hapis cezasının ertelenmesi nedeniyle temyize gidemediklerinin altını çizen Yiğiter, "böylece bu vahim karar kesinleşmiş oldu" diye konuştu. "Ceza ertelendiği için sicile işlemiyor. Beş yıl boyunca suç işlemememiz durumunda kararın hükmü kalmayacak. Bu nedenle de Adalet Bakanlığı tarafından reddedebilir. Ancak bu karar topluma yanlış mesajlar veriyor. Dolayısıyla bakanlığın harekete geçip kararı bozması gerekiyor."Mertcan ve Yiğiter gönderdikleri yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Aile içi şiddete göz yummayın ve sessiz kalmayın şeklinde yürüttüğünüz kampanyalar ile ben Cenk Yiğiter ve arkadaşım Hakan Mertcan'ı suça azmettirmiş bulunuyorsunuz. Çünkü sokak ortasında bir kadını ve yanındaki çocuğu döven bir kişiye sözlü müdahalemiz üzerine bu saldırgan ve sonrasında bir akrabası tarafından üzerimize saldırıldı. Saldırıyı karakola intikal ettirdik. Şikayetçi olan da bizdik. Adli sürecin sonunda kendi lehimize ve üçüncü kişi lehine meşru savunma hali göz önünde bulundurulmadı ve ceza aldık. Yani biz suç işlemiş olduk bu durumda siz de bizi suça azmettirmiş oldunuz kampanyanızla. Yada yargı kamu vicdanını zedeleyen bu kararı ile sizin kampanyalarınızı hükümsüz kıldı. Kararı siz verin.Üstelik saldırgana haksız tahrik indirimi uygulandı; yani karısını döven adama karışmak haksız fiilmiş, mahkeme kararından bunu öğrendik. Sizi Adalet Bakanlığı'nı Kanun Yararına Bozma yoluna gitmeye çağırmaya davet ediyoruz."Mertcan ve Yiğiter bir kadının sokak ortasından dövüldüğüne şahit olmuş, kadına yardım etmek isteyince, kocası tarafından yaralanmışlardı. Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi, kocaya karısına şiddet uyguladığı için beş ay, asistanları darp ettiği için de 1.5 yıl hapisle cezalandırdı. Ancak bu suçu "tahrik" altında işlediği ve iyi halli olduğu gerekçesiyle 1,5 yıllık ceza altı aya indirildi ve ceza ertelendi; eşini dövdüğü gerekçesiyle verdiği beş aylık ceza da ertelendi. Asistanlar Yiğiter ve Mertcan'a ise kocaya yönelik "müessir fiil" suçundan dört ay hapis cezası verildi. Bu ceza sanıkların iyi hali nedeniyle 3 ay 10 güne düşürüldü. Asistanların cezasında "meşru müdafaa" indirimi ise yapılmadı.