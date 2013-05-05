'Bizi katleden Kemalistlerin yanında yer alan Dersimliler'e, bu ayıp yeter!

Tunceli'de 1938 yılındaki Dersim olaylarının anma törenine katılan Mardin Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkanı Ahmet Türk, "Dersim'de katliam yapan Kemalistleri destekleyerek başarıya ulaşamayız." dedi.

'Bu ayıp Dersimliler'e yeter!'

Türk, "Bugün biliyoruz ki Kemalistlerin Dersimde yaptığı katliamları Kemalistleri destekleyerek başarıya ulaşamayız, bunun çok iyi bilinmesi lazım. Gerçekten Dersim için acı bir tarih, acı bir gerçektir bu. Ama bugün bakıyoruz bizi katledenlerin yanında onların siyaseti içinde yer alıyorsak bu ayıp bize yeter, bu ayıp Dersimliler'e yeter diyorum" dedi.



Karanfiller bırakılıp, mumlar yakıldı



Tunceli'de sivil toplum örgütleri ile bazı siyasi partiler, 1938 yılındaki Dersim olaylarının başladığı ilk yer olan Pülümür Vadisi içindeki Pağ Köprüsü Mevkii'nde anma etkinlikleri düzenlendi. Anmaya Mardin Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkanı Ahmet Türk, yardımcısı Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin ile yaklaşık 700 kişi katıldı. Anmaya olayların başladığı yere karanfiller bırakılıp, mumlar yakıldı.