Musa Anter’in öldürüldüğü gece 3’ü gazeteci 4 kişiyi kaçıran kişinin Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım olduğu iddia edildi.



Güneydoğu’da faili meçhul cinayetlerle anılan `Yeşil' lakaplı Mahmut Yıldırım'ın, Musa Anter'in öldürüldüğü gece 3'ü gazeteci 4 kişiyi kaçırıp daha sonra serbest bırakan kişi olduğu iddia edildi.



Diyarbakır'da kaçırılan 3 gazeteci arasında bulunan Zeki Özer, oğlunun yayımladığı kitapta yer alan fotoğraflarından Mahmut Yıldırım'ı tanıdığını belirterek, ``Bizi kaçıranın Yeşil olduğundan eminim'' dedi.



Mahmut Yıldırım'ın oğlu Murat Yıldırım'ın yazdığı kitapta bugüne kadar günyüzüne çıkmayan fotoğraflarıda yer vermesi ve fotoğrafların basında yeralması `Yeşil'le ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi. Gazeteci- yazar Musa Anter'in, Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğü 20 Eylül 1992 gecesi olay yerine giden 3 yerel gazeteci ile taksi şoförünün Mahmut Yıldırım tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.



Maçırıldıktan 6.5 saat sonra Adıyaman- Kahramanmaraş karayolunda bırakıldıkları belirtilen gazeteciler arasında bulunduğunu söyleyen Zeki Vzer, olayı şöyle anlattı:



``Seyrantepe Cumhuriyet Mahallesi'nde cinayet olduğunu duyunca bölgeye gitik. İçinde 3 kişi olan 21 SV 004 plakalı beyaz Renault Toros marka otomobille önümüz kesildi. İçinden inen bir kişi, `Burada ne arıyorsunuz, ne iş yapısorsunuz?' diye sorunca gazeteci olduğumuzu ve bir cinayet olduğunu duyup geldiğimizi söyledik. Bir kişi arabanın içinde oturan ve eli alçılı olan kişiyle konuştuktan sonra `Bizi takip edin sizi bölgeye götürelim' dedi. Bizi bir çıkmaz sokağa götürdükten sora tartakladılar. Eli alçılı olan kişi bizim arabanın direksiyonuna geçti, diğer bir kişi de elinde silahıyla arkada oturup, şoförümüzü bagaja koyduktan sonra bizi götürdüler. Giderken onların kullandığı araç bizi takip etti. Biz Elazığ istikametine giderken yerleşim yerlerinde duruyorduk. Eli alçılı olan kişiye sürekle `Müdürüm' diye hitap ediyorlardı. Yaklaşık 6.5 saat süren yolculuktan sonra bizi Adıyaman-Kahramanmaraş yol ayrımında bıraktılar. Biz daha sonra Diyarbakır'a dönüp durumu polise anlattık ve kaçıran kişileri tarif ederek robot resimlerinin çizilmesini de sağladık.''



‘Diğerleri müdürüm diyorlardı’



Diyarbakır'da o dönemde yerel gazetenin yazıişleri müdürü olan Zeki Özer, Mahmut Yıldırım'ın yeni fotoğraflarının gazetelerde yayınlanmasının ardından kendilerini kaçıran ve eli alçılı olan kişinin `Yeşil' lakaplı Mahmut Yıldırım olduğunu söyledi. Çizdirdikleri robot resimlerle Mahmut Yıldırım'ın yeni yayınlanan fotoğraflarının örtüştüğünü belirten Özer, şunları söyledi:



``Bizi kaçıran 3 kişi idi. Ama, eli alçılı olan ve diğerlerinin `Müdürüm' diye hitap ettiği kişi gazetelerde fotoğrafı çıkan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'dı. Çünkü bugüne kadar hiç bir yerde bu fotoğrafları yayımlanmamıştı. Aradan 17 yıl geçmesine rağmen fotoğraflarını görünce tanıdım. Beni ve arkadaşlarımı kaçıranların başındaki kişinin bu fotoğrafları gördükten sonra Yeşil olduğuna eminim. Yakalanması halinde kendisinden şikayetçi olacağım.''



Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, 3'ü gazeteci 4 kişinin kaçırılması olayında 3 yıl önce takipsizlik kararı vermişti.



Gazetecilerin ifadesi üzerine çizilen ve `Yeşil'e benzetilen robot resimlerin altına `35-40 yaşlarında, 1.75-1.80 cm boylarında, 80-85 kilo ağırlığında, ince kısa kaşlı, koyu renk gözlü, kısa hafif yanlandar kır saçlı, geniş burunlu, kalın siyah bıyıklı, dolgun kalın dudaklı, yüzü dolgun yuvarlık çeneli, sakalsız esmer tenli' notunun düşüldüğü dikkati çekti.

