'Bizi acılara akraba ettiler'

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İnsanlığa karşı suç



Kılıçdaroğlu: Tetiği çektirenler yakalanmalı



NOTLAR



Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün dördüncü yılında Şişli’deki Agos gazetesinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Binlerce kişinin katıldığı törende, Dink’in vurulduğu saat 15.00’te saygı duruşunda bulunuldu. Bu esnada Dink’in “Su çatlağını bulur” konuşması hoparlörlerden dinletildi. Hrant Dink’in vurulduğu yer karanfiller ve fotoğraflarıyla donatıldı.Törene katılanlar da Dink’in posterinin açıldığı ve kalp şeklinde çelengin oluşturulduğu yerde mum yakarak karanfiller bıraktı. Dink’in eşi Rakel Dink, Agos’un penceresinden kalabalığı selamladı. Rakel Dink, konuşma yapmadı.Törende, yine bir suikasta kurban giden Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, Agos gazetesinin penceresinden sesi titreyerek bir konuşma yaptı.İpekçi, “Kardeşimiz Rakel’in dediği gibi bizi acılarda akraba ettiler. Bazı resmi kurum ve kişilerin çok örgütlü bir planla canından ettikleri Hrant Dink’in can hakkını biz buradan ailece savunabilir miyiz dersiniz?” diye konuştu.İpekçi, Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in geçen yıl söylediği sözlerin herkesin kulaklarında olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Biz sadece mezarlıklara ve mahkemelere gidiyoruz. O da tabi eğer varsa. Kin ve intikam duygularıyla gitmiyoruz. Yüzleşmek için, gerçeği bütün boyutlarıyla görebilmek için gidiyoruz. Bu tür cinayetler bir daha asla işlenmesin.Gelecek kuşaklar böyle bir utançla yaşamasın. 4 yıldır sorduğumuz sorular hala havada. Artık öğrendiğimiz bir şey var. Bu tür cinayetleri artık siyasi cinayet, linç, katliam gibi sözlerle tanımlamayacağız. Çünkü, var olan yasalar şimdilik yetersiz kalsa da bunların insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına girdiğini biliyoruz. Size böyle davransalardı siz ne yapardınız?”CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, selefi Deniz Baykal’dan farklı olarak, Hrant Dink’in öldürülüşünün 4. yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, “Kalleşçe katledilen gazetecilerin asli faillerinin ellerini kollarını sallaya sallaya dolaştığı, yakalanmadığı, cezaevlerindeki tutuklu gazetecilerin sayısının arttığı günümüzde Hrant Dink’i anmanın çok daha anlamlı olduğu inancıyla, cinayeti lanetliyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, Dink’in özgürce düşündüğü ve düşüncesini özgürce açıkladığı için öldürüldüğünü belirtti.Kılıçdaroğlu, aradan 4 yıl geçmesine rağmen cinayetin hesabının sorulmadığını, bu cinayetin arkasındaki azmettirici odakların da açığa çıkarılmadığını vurguladı.Kılıçdaroğlu, “AKP iktidarının 4. yılında öldürülen Hrant Dink’e yönelik alçakça saldırıyı devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin bildiği, ama engelleyici, koruyucu etkin önlemler alınmadığı, ayrıca Dink’in ölümünde kusurlu olduğu belirtilen kamu görevlileri hakkında etkili soruşturma yapılmadığı, hatta üst düzey bazı kamu görevlilerinin terfi ettirildiği kamuoyunun malumudur. Soruyorum, hükümet ne zaman bu konuda sorumluluğunu hatırlayacaktır” dedi.Anma töreninin ardından bir grup, Şişli’deki Ergenekon Caddesi tabelasının üzerine ’Hrant Dink Caddesi’ tabelası astı. ’Israrla değiştireceğiz’, ’Hrant için, adalet için’ diye slogan atan topluluk, daha sonra Taksim’e kadar yürüdükten sonra dağıldı.- Tören için Halaskargazi Caddesi, taşıt trafiğine kapatıldı.- Anma törenine katılmak isteyen çeşitli gruplar Taksim Meydanı ve Cevahir Alışveriş Merkezi önünde topandı. Gruplar eş zamanlı olarak saat 13.30 sıralarında Agos gazetesinin önüne doğru yürüyüşe geçti. Cevahir önünden başlayan yürüyüş sırasında gerginlik yaşandı. Bir sürücü grubun içinden geçmek istedi. Ancak grup üyeleri sürücüye sert tepki gösterip otomobile tekme ve yumruk attı.- Taksim’den yürüyen bir grup, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Katil devlet hesap verecek” sloganlarıyla Agos gazetesi önüne geldi.- Törene gelenler, “4 yıldır yürekleri yok”, “4 yıldır yüzleri yok”, “4 yıldır yargı yok”, “4 yıldır partisi var adalet yok” yazan dövizler taşıdı.- Törende, “Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeni’yiz”, “Hrant için, adalet için”, “Faşizme inat kardeşimsin Hrant”, “Adalet yoksa barış da yok” sloganları atıldı.- Törene CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, BDP İstanbul milletvekilleri Ufuk Uras ve Sebahat Tuncel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, sanatçılar Yavuz Bingöl, Mustafa Alabora, yazar Vedat Türkali, aralarında Milliyet yazarı Hasan Cemal’in de yer aldığı birçok gazeteci ile Kemal Türkler, Uğur Mumcu, Ahmet Kaya ve Abdi İpekçi’nin yakınlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.- Agos gazetesi civarında bazı dükkân sahiplerinin vitrinlerine yapıştırdıkları Dink posterleri dikkat çekti.- Yerlerde “Hrant Dink”, “Unutmayacağız”, “Affetmeyeceğiz” çıkartmaları yapıştırıldı.- CHP İstanbul Gençlik Örgütü Şişli ilçe binasına “Anadolu’nun umut dolu bağrından bir beyaz güvercin” yazılı bez afiş astı.- “Fırat”, “Yiğidim Aslanım” ve Ermeni türküleri törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.Nükhet İpekçi, Hrant Dink’in 4. ölüm yılında Agos gazetesinin balkonundan konuştu.