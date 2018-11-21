Bize soracağınız bir şey var mı: İş mülakatlarının sonunda sorabileceğiniz en iyi 11 soru

The Huffington Post*

Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş

Ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın iş görüşmeleri çok streslidir. Size birçok soruyu yanıtlamak için çok kısa bir süre verilir ve bu kısa sürede karşınızdakileri sizi işe almaya ikna etmelisinizdir.

Bugünlerde birçok iş görüşmesininin sonunda görüşmeyi yapan kişi size soru sorma fırsatı veriyor. Soracağınız sorular iş teklifi alıp, almamanızda büyük rol oynayabilir.

The Huffington Post’tan Casey Bond, iş görüşmeleri konusunda deneyimli kişilerle görüşüp bir toplantının sonunda sorulabilecek en iyi soruları derledi.

1- Onca özgeçmiş içinde benimkini seçmenizi ne sağladı?

“10 senedir stajyerleri ve sektöre yeni girenleri işe alan biri olarak, bana başvuru yapan birinin sorduğu en unutulmaz soru buydu. Aslında normalde benim soracağım “Neden seni işe almalıyız” sorusunu ters cevirip bana sordu. Bu yüzden ona özgeçmişinde neyi beğendiğimi anlatmak durumunda kaldım. Bu çok mantıklıydı çünkü bir anlamda bedavaya kariyer tavsiyesi almış oldu.” - Laura Meditz, Poston Communications’ın asbaşkanı

2- Bugünlerde şirketinizin karşılaştığı en büyük zorluk nedir?

“Bu soruyu sormayı seviyorum çünkü bu sayede şirketlerinin en çok neye ihtiyacı olduğunu anlayabilir ve aynı zamanda siz bu işi alırsanız nasıl zorluklarla karşılaşabileceğinizi anlayabilirsiniz. Ayrıca karşınızdaki size karşılaştığı en büyük zorluğu söylediğinde bu ona sizin bu sorunu nasıl çözebileceğinizi anlatma şansı verir. Öte yandan eğer karşılaştıkları zorluk sizin yeteneklerinize veya beklentilerinize uymuyorsa bu işi kabul etmeden önce sizin için bir ikaz işareti olabilir.”- Daniel Buchuk, Bringg’te iletişim direktörü

3-Sizi rakiplerinizden farklı yapan nedir?

“ Şimdiki işime başvurduğumda şirketin rakipleri hakkında sorular sorup, onlardan farklarının ne olduğunu öğrenmek istedim.Bu iyi bir soru çünkü bu sayede görüşmeyi yapanlara, gelmeden önce şirketi araştırdığınızı ve girmek istediğiniz sektöre gerçekten ilgi duyduğunuz gösterir.” -Casey Hill, Musings of Entrepreneurship’te blogger

4- Bana şirket değerlerinizi nasıl hayata geçirdiğiniz hakkında bir örnek verir misiniz?

“ Ben şirketlerin neye teşvik ettiğini öğrenmeyi severim: hırs, dürüstlük, güvenilirlik vb. ve benimle görüşmeyi yapan kişiye özellikle bir yönetici olarak bu şirket değerlerini nasıl hayat geçirdiklerini sorarım. Eğer mülakatı yapan kişi soruya cevap veremiyorsa bu şirket değerlerinin içinin boş olduğunu gösterir. Eğer cevap verebiliyorlarsa bu şirketin gerçekten değerlerine inandığını ve yöneticilerin düşünceli insanlar olduğunu gösterir.” - Jennifer Bewley, Get Uncuffed

5- Eğitim programlarınız nasıl?

“Benim tecrübelerime göre saygın şirketler bu soruyu genelde eğitim süreci işe yeni başlayan kişinin ihtiyaç duyduğu kadardır diye cevaplar. Aceleye getirilmiş bir eğitim programı başarılı çalışanlar yetiştirmek için etkili olmaz. Her yeni işte öğrenmeniz gereken şeyler vardır; iyi bir şirket yeni işe aldıkları bir kişinin bütün ihtiyaç duyacağı şeyleri öğrenmesini sağlar.”- Carlee Linden, Best Company’de yazar

6- Şirketinizde çalışan çeşitliliğini arttırmak için yaptığınız girişimlerden en çok hangisi sizi heyecanlandırıyor?

“ ‘Azınlık’ olarak tanımlanan ve kariyerini daha yükseklere taşımaya kararlı bir kadın olarak mülakatı yapan kişiye şirketlerinin çeşitlilik girişimleri hakkında sorular sorarım. Bu sorulardan sonra genelde ofislerini gezmek isterim. Bu sayede söylediklerinde ciddi olup olmadıklarını görebilirim.” Stella Odogwu, Intelle Coaching Solutions’ın kurucusu ve CEO’su

7- Burada çalışmanın en çok hangi yanını seviyorsunuz?

“ Eğer mülakatı yapan kişi bu soruya cevap veremiyorsa kafanızda oranın belki de çalışmak için en iyi yer olmadığı konusunda sirenler çalmalı. Çoğu zaman bu soru size mülakatı yapan kişi hakkında şahsi bir şeyler öğrenme şansı verir ve bir değişiklik olarak ona da kendinden bahsetme şansı verir. Bu paylaşım sayesinde mülakatçınızla kişisel bir bağ kurabilirsiniz.” Alex Benjamin, profesyonel işe alan ve özgeçmiş yazma servisi Recruiter Written’ın kurucusu

8- En başarılı çalışanlar, ‘ortalama’ çalışanlardan neyi farklı yapıyor?

“ İşe girmeye çalışan insanların yapabileceği en önemli şeylerden biri cesur olmaktır. Özgüvenle konuşun ve mülakatı yapanlara şirketleri için yüksek performans gösterecek biri olduğunuzu hissettirin. Bu soru ortalamadan daha iyi olmak istediğinizi gösterecektir ve size şirket içinde başarılı olmak için ne yapmanız gerektiğini gösterecektir.” - Emily LaRusch, Back Office Betties’in CEO ve kurucusu

9- Bundan üç ay sonra doğru kişiyi işe alıp, almadığınızı nasıl anlayacaksınız?

“Bu soruyu çok severim çünkü iş arayan kişiye yöneticilerin hedeflerini, beklentilerini ve amaçlarını gösteriyor. Ayrıca işe girmeye çalışan kişiye şirkete aldıkları kişinin ne gibi sonuçlar getirmesinin beklendiğini de gösterecektir.”- Helen Godfrey, kariyer danışmanlık servisi Authentic Path’in sahibi

10- Mesai arkadaşlarınız yönetim şeklinizi nasıl tanımlar?

“Potansiyel olarak patronluğunuzu yapacak kişinin liderlik şeklini öğrenmeniz önemlidir, ancak kendi hakkında ne düşündüğünden çok başkalarının onun hakkında ne düşündüğünü öğrenmek önemli olacaktır. Patronlar iş hayatınızda direkt olarak rol oynar, dolayısıyla işi alma kararı vermeden önce gelecekte iş arkadaşlarınız olma ihtimali olan kişilerin patron hakkındaki düşüncelerini dinlemek önemlidir.” Julian Missaggia, CMI İnsan Kaynakları direktörü

11- Mülakatı bitirmeden önce bana etrafı gösterebilir misiniz?

“Bu soru mülakatı yapan kişileri diğer başvuranlarla yapmadıkları birşey yapmaya iter ve beraber görüşme odası dışında vakit geçirirsiniz. Bana yıllar önce bu soruyu soran ilk kişiyi hala hatırlıyorum. Bu işe alımcıların rutinini kırar ve başvuran kişiyle daha doğal bir etkileşim içine girmesini sağlar.” Peter Yang, ResumeGo’nun kurucusu

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