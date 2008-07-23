Tempo24 - 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’na katılacak sporcu, teknik ekip ve yöneticiler basına tanıtıldı. Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen basın toplantısına, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, federasyon başkanları, spor teşkilatı bürokratlarıyla oyunlarda Türkiye’yi temsil edecek bazı sporcular ve antrenörleri katıldı.

Toplantının açılışında 30 saniyelik Pekin Olimpiyat Oyunları reklam filminin ardından, Yıldız Tilbe’nin seslendirdiği ‘Bize madalya yakışır’ isimli olimpiyat klibi izlendi. Daha sonra kürsüye gelen Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, olimpiyatların, sportif, kültürel ve ekonomik anlamda dünyanın en önemli organizasyonları arasında yer aldığını belirterek,



“Ülkemizi Pekin Olimpiyatları’nda temsil edecek olan 68 sporcumuz bulunuyor. Bu sayının daha da artma durumu bulunuyor. Ancak bu 68 Türk evladı, 15 milyon Türk evladı arasından seçilmiş elit sporcudur. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine hiç şüphemiz yoktur. Bu çocuklarımız nefeslerinin son damlasına kadar formalarını terleriyle ıslatacak ve hem saha içerisinde hem de saha dışında bir Türk evladının nasıl davranması gerektiğini en iyi şekilde göstereceklerdir” diye konuştu.







Hedef 2020’de ev sahipliği

Devlet Bakanı Başesgioğlu, Türkiye’nin olimpiyatlarda madalya sıralamasında dünyada 23. sırada bulunduğunu hatırlatarak, Pekin’de hedeflerinin, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’ndan daha başarılı olarak, hem madalya sayısını artırmayı hem de dünya madalya sıralamasındaki Türkiye’nin yerini daha yukarılara taşımak olduğunu söyledi.



Başesgioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için olimpiyat kültürünü Türkiye’nin gündeminde tutmalıyız. Bizim nihai hedefimiz ise Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken, 2020 yılında İstanbul Olimpiyatları’nı yapmaktır. Bu konuda devlet olarak gerekli desteği vereceğiz ve bu mutlu sona ulaşacak genç nüfusa da, yetişmiş sporcu ve spor adamı gücüne de sahibiz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ise, 12 branşta 68 sporcunun katılmayı garantilediği Pekin Olimpiyat Oyunları’nda, her branşta madalya alınabileceğine ifade ederek, “Özelilkle gururumuz olan güreş, halter, atletizm ve tekvando gibi madalya ümidimiz yüksek branşlarda mutlaka madalya alacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.



Bu arada 8 Ağustos’ta başlayacak Pekin Olimpiyat Oyunları’na katılacak Türk Olimpiyat Takımı için 29 Temmuz Salı günü İstanbul’da ‘Uğurlama Daveti’ düzenlenecek. Yeşilköy’deki WOW Hotels&Convention Center’da düzenlenecek davette olimpiyat kafilesi, spor dünyasından isimler ve gazetecilerle bir araya gelecek. (aa)