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Spor

'Bize atak lazımdı'

Nonda, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada sakatlığının henüz tam olarak geçmediğini söyledi.

31 Ocak 2009 02:00


Galatasaray'ın golcü oyuncusu Shabani Nonda, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada sakatlığının henüz tam olarak geçmediğini söyledi.
 
Nonda sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim golüm önemli değildi, bugünki sonuç önemliydi. Sivasspor yenilgisinden sonra bir atak yapmamız lazımdı. Tam hazır değildim, maçtan önce iğne de yapıldı. Hala bazı ağrılarımda var ve tamamen iyileşmedim. Hocamızın beni 2-0'dan sonra da alması normaldi, hocamız beni gol atmadan önce de oyundan almayı kararlaştırmıştı zaten."

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