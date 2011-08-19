Bizden giyinme para verelim!

T24 - Abercrombie & Fitch, oyuncu Michael Sorrentino’nun kıyafetlerini giymemesi için yüklü bir para önerdi!



Dünyaca ünlü giyim zinciri markası Abercrombie&Fitch (A&F), markasına zarar verdiği gerekçesiyle reality şov “Jersey Shore”un oyuncusuna, ürünlerini kameralar önünde giymemesi için para teklif etti. MTV’de, sekiz ev arkadaşının hayatını ekrana taşıyan programın ana teması “guido” denilen, bir anlamda görgüsüz kimlikleri sergilemek. İtalyan asıllı guido’lar, meslek sahibi olmadığı halde yüksek özgüven sahibi, kişisel bakımına düşkün, spor yapan kişilerden oluşuyor. Programda The Situation lakaplı Michael Sorrentino, sürekli A&F markalı kıyafetler giyiyor.



Programda hırçın tavırlarıyla da ünlenen Sorrentino için özel olarak geçilen açıklamada A&F; “Programın eğlence amaçlı olduğunun farkındayız. Fakat, Sorrentino’nun ürünlerimize düşkünlüğü markamızın ruhuyla bağdaşmıyor, diğer müşterilerimizin de bu durumdan rahatsız olacağından kaygılıyız” dedi. A&F, Sorrentino dahil olmak üzere tüm program ekibine başka bir markayı kullanmaları karşılığında ciddi bir rakamda ödeme yapacağını belirtti. MTV yayın tarihinin ortalama 1 milyon 300 bini aşkın izleyiciyle en fazla takip edilen programı olan Jersey Shore’a yapılan teklife henüz yanıt gelmedi.





