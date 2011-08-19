T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bizden giyinme para verelim!

Abercrombie & Fitch, oyuncu Michael Sorrentino’nun kıyafetlerini giymemesi için yüklü bir para önerdi!

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Abercrombie & Fitch, oyuncu Michael Sorrentino’nun kıyafetlerini giymemesi için yüklü bir para önerdi!


Dünyaca ünlü giyim zinciri markası Abercrombie&Fitch (A&F), markasına zarar verdiği gerekçesiyle reality şov “Jersey Shore”un oyuncusuna, ürünlerini kameralar önünde giymemesi için para teklif etti. MTV’de, sekiz ev arkadaşının hayatını ekrana taşıyan programın ana teması “guido” denilen, bir anlamda görgüsüz kimlikleri sergilemek. İtalyan asıllı guido’lar, meslek sahibi olmadığı halde yüksek özgüven sahibi, kişisel bakımına düşkün, spor yapan kişilerden oluşuyor. Programda The Situation lakaplı Michael Sorrentino, sürekli A&F markalı kıyafetler giyiyor.


Programda hırçın tavırlarıyla da ünlenen Sorrentino için özel olarak geçilen açıklamada A&F; “Programın eğlence amaçlı olduğunun farkındayız. Fakat, Sorrentino’nun ürünlerimize düşkünlüğü markamızın ruhuyla bağdaşmıyor, diğer müşterilerimizin de bu durumdan rahatsız olacağından kaygılıyız” dedi. A&F, Sorrentino dahil olmak üzere tüm program ekibine başka bir markayı kullanmaları karşılığında ciddi bir rakamda ödeme yapacağını belirtti. MTV yayın tarihinin ortalama 1 milyon 300 bini aşkın izleyiciyle en fazla takip edilen programı olan Jersey Shore’a yapılan teklife henüz yanıt gelmedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24