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'Bizans Sarayı' üzerinde oturanlara 'çıkın' denildi, tepki geldi

Hazine, İstanbul Sultanahmet’te Bizans Sarayı kalıntısı üzerindeki binalarda oturanlara “Evinizden çıkın” deyince ortalık karıştı

05 Mart 2013 11:10

Sultanahmet’te Bizans döneminden kalan ve aralarında Magnaura Sarayı’nın da olduğu büyük saray üzerindeki yapı sahiplerine, Hazine’den “evleri boşaltın” tebligatı gönderildi. Hazine’nin gönderdiği tebligatlar Kutlugün Sokak’taki Kutlugün Apartmanı sakinlerinin eline ulaştı. Aralarında Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi’nin de olduğu apartman sakinlerinin bedelsiz bir şekilde evlerini boşaltmaları istendi. Sokakta oturan ve işyeri olan vatandaşlar tebligatın kendilerine de gönderilmesinden endişe ediyor.

Mimarlar ve şehir plancıları Hazine’nin büyük saray üzerindeki yapıları bedelsiz boşaltamayacağını dile getirdi. Uzmanlar, yapıların şimdiki mülk sahipleri tarafından yapılmadığını belirterek Hazine’nin ya da Belediye’nin evleri boşaltılacak kişilere yeni yer göstermeleri gerektiğini ifade etti. Uzmanlar ayrıca saray kalıntıları üzerinde yer alan evlerin İstanbul’a yerleşen İngiliz, Alman ve Fransızlar tarafından yapıldığını söyledi.

 

Sokak sakinleri tedirgin

 

Hüseyin İstemil’in Taraf’taki haberine göre, Kutlugün Sokak ve civar sokaklarda oturan ya da işyeri sahibi olan vatandaşlar tedirgin bir bekleyiş içinde. Aynı sokakta işletmeci olan Nazmi Toprak, “Sultanahmet bölgesinin altı tamamen tarihî Bizans kalıntısıyla dolu. Bütün alanı yıkmaları gerekir. Bir de bu binalar çok uzun zaman önce yapıldı” dedi.

Evinin Kutlugün Sokak’ta bulunduğunu söyleyen Mehmet Sait Altuncu, “Tebligatlar henüz bize gelmedi ama duruma bakılırsa bize de gelecek gibi. Ancak daha önce aynı sokağa lüks bir otel yapıldı; yeni binalar inşa edildi kimse ‘sen ne yapıyorsun’ demedi” şeklinde konuştu.

Mehmet Şevki Eygi de konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Tapusu bana ait olan evimi, altında Magnaura Sarayı kalıntıları olduğu gerekçesiyle istimlâk parası ödenmeden boşaltmam isteniyor. Magnaura kalıntıları bir kilometre uzunluğunda olup oturduğum evin hemen yanında birkaç parça kalıntısı da bulunuyor. Tarihî yarımadanın altı tarihî kalıntılarla dolu. Kazmayı vurduğunuz yerden fışkırır. Hazine, Bizans kalıntılarını bahane ediyor. Ancak tapu sahiplerine istimlâk bedeli verilmeyeceği, mahkeme yolunun açık olduğu yazan tebligatlar gönderildi” diyerek karara tepki göstermişti.

 

Bizans sarayı, 100 bin metrekare bölgeyi kapsıyor

 

Uzman Arkeolog Ali Rıza Gökçe, alanda bulunan evlerin altında bir arkeoloji çalışması yapılması durumunda sarayın geri kalan kalıntılarının da ortaya çıkacağını söyledi.

Gökçe, sözlerine şöyle devam etti:

“Alanda bulunan evlerin neredeyse tamamı saray kalıntıları üzerinde yer alıyor. Sarayın çok daha geniş bir alana yayıldığı apaçık. Bölgede bir arkeoloji kazısı yapılırsa sarayın geri kalan kalıntıları da bulunabilir.”

Magnaura Sarayı Doğu Roma’yı kuran Constantinus tarafından İstanbul’a yerleştikten sonra günümüzde Sultanahmet alarak bilinen yerde inşa edilen dört büyük saraydan en büyüğü. 100 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan saraylar arasında en büyüğü olan Magnaura Sarayı, 1. Constantinus tarafından Milattan önce 337 ve 324 yılları arasında elçilerin kabul edilip toplantıların düzenlediği yer olarak kullanılmıştı.

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