Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika, zengin ülkelere, gelişmekte olan ülkeleri tehlikeye atmaksızın küresel finansal krizin nasıl yönetileceği konusunda kendi seslerine kulak asmaları çağrısında bulundu.



Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, gelişen piyasaların üç liderinin Hindistan'ın Yeni Delhi'de biraraya geldiği zirvede yaptığı konuşmada, "Biz zengin ülkelerin sebep olduğu bir krizin kurbanlarıyız" dedi.



Silva, "Bir grup spekülatörün dünyayı dev bir gazinoya çevirmesi ve bize hükümetleri nasıl yönetmemiz gerektiğini söylemeleri kabul edilemez" diye konuştu.



Güney Afrika Devlet Başkanı Kgalema Motlanthe de "büyümeyi ve refahın yoksullara yeniden dağıtılmasını öncelik haline getirmeyi sürdürmeleri halinde" gelişmekte olan ülkelerde gelecekte ekonomik gelişmenin devam edeceğini umduğunu söyledi.



Motlanthe, yanlış verilmiş kararların, uluslararası finansal sistemi yoksul ve savunmasız ülkeler için ciddi sonuçlara yol açabilecek biçimde çökmenin eşiğine getirdiğine işaret etti.



Hindistan Başbakanı Manmohan Singh de dünyanın, BM ve G-8 gibi uluslararası teşkilatlarda reform için her zamankinden daha fazla çabaların yenilenmesine ihtiyacı olduğunu belirtti.



Singh, ayrıca Güney Afrika ve Brezilya'ya, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin ortaya çıkardığı durumla ilgilenmede işbirliği yapılması çağrısında bulundu.



Bu üç ülke 2003 yılında, gelişen ülkelerin ihtiyaçlarının nasıl giderileceği konusunda düzenli toplantılar yapılmasını kabul etmişti.



Asya, Rusya ve Latin Amerika'da gelişen piyasaların borsaları son haftalarda ABD ve Batı Avrupa borsalarından daha hızlı düşmüştü.

